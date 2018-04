ANCOM: Tarifele pentru portarea numerelor de telefon scad

Ziare.

"Avand in vedere ca volumul de numere portate a crescut semnificativ, ANCOM a considerat necesara revizuirea tarifelor pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. Ne asteptam ca reducerea costurilor implicate de procesul de portare a unui numar de telefon sa se vada atat in cresterea numarului de utilizatori care aleg sa se porteze, dar si in ofertele furnizorilor", a declarat Eduard Lovin, vicepresedinte ANCOM.Decizia va fi trimisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare in 15 zile de la publicare.Tariful pentru portarea numerelor geografice, a numerelor independente de locatie si a numerelor nongeografice, altele decat cele destinate furnizarii de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile a fost stabilit la valoarea de 4,64 euro pentru fiecare numar portat, acesta fiind redus de la 7,8 euro.Nivelul acestui tarif a fost determinat pe baza analizei comparative (benchmark), ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate in Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania si Turcia, ponderate cu numarul de linii active de telefonie la puncte fixe la data de 1 iulie 2017.Tariful pentru portarea numerelor nongeografice destinate furnizarii de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile a fost stabilit la valoarea de 2,13 euro pentru fiecare numar portat, acesta fiind redus de la 5,6 euro.Nivelul acestui tarif a fost determinat pe baza analizei comparative (benchmark), ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate in Bulgaria, Cehia, Cipru, Franta, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Malta, Portugalia, Serbia, Slovacia si Turcia, ponderate cu numarul de SIM-uri active la data de 1 iulie 2017.Nivelul maxim al tarifelor de portare a fost stabilit de ANCOM prin metoda analizei comparative (benchmark), pe baza informatiilor colectate de la 31 din cele 37 de state membre ale Grupului Reglementatorilor Independenti (IRG)."In urma procesului de consultare publica, ANCOM a considerat relevant ca nivelul maxim al tarifelor de portare sa fie stabilit ca medie ponderata in raport cu numarul de linii active de telefonie la puncte fixe, pentru portarea numerelor fixe, respectiv in raport cu numarul de SIM-uri active, pentru portarea numerelor mobile, valabile la data de 1 iulie 2017, considerandu-se ca numarul de utilizatori este un factor cu relevanta specifica mai mare decat populatia tarii, asa cum propusese initial ANCOM in consultare publica", spun oficialii autoritatii din comunicatii.Tarifele anterioare au fost stabilite de ANCOM in anul 2010, tot pe baza unei analize comparative (benchmark).Tariful de gros pentru portarea numerelor este destinat sa acopere costurile furnizorului donor generate de portarea numarului la furnizorul acceptor. Costurile de portare sunt generate de activitatile tehnice (realizarea portarii numarului respectiv), operationale si administrative, precum si de actualizarea bazelor de date locale utilizate si a bazei de date centralizate.Tarifele practicate pana in prezent au fost stabilite in anul 2010, cand se portasera aproximativ 250.000 de numere de telefon.In total, de la lansarea portabilitatii si pana la sfarsitul anului 2017, aproape 4,5 milioane de numere au fost transferate intre retele, 3,7 milioane dintre acestea fiind numere de telefonie mobila si aproximativ 700 de mii numere de telefonie fixa.