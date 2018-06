Cele mai tari telefoane chinezesti care bat pana si Samsung si iPhone

Ziare.

Asa ca uite o lista cu ce-i mai bun.A fost o vreme in care ai fi putut desconsidera orice telefon chinezesc pe motiv ca era o confirmare a stereotipului "made in China". Timpurile s-au schimbat, chiar radical as spune, iar in prezent putem face un top cu telefoane chinezesti fara mustrari de constiinta.OnePlus e un exemplu, Xiaomi e altul, iar Vivo inchide frumos totul. Dar nu sunt doar acestea.Pe cat de frumos a crescut OnePlus, pe atat de necunoscuta este povestea ascensiunii. E o companie detinuta de Oppo, ceea ce explica si similitudinile intre modele. Chiar si asa, de la primul model pana in prezent, a livrat telefoane chinezesti bune, iar OnePlus 6 e un exemplu excelent.OnePlus 6 are un procesor Qualcomm Snapdragon 845, un ecran de 6,3 inci Full HD+ AMOLED, doua camere foto de 16 si 20 megapixeli, baterie de 3.300 mAh si ruleaza Oxygen OS, o versiune de Android Oreo cu mici modificari.Sigur, are si incarcare rapida, dar nu wireless. E disponibil in trei versiuni: 8 GB de memorie RAM cu 128 sau 256 GB spatiu de stocare ori 64 GB cu 6 GB RAM.Unde nu exceleaza inca este la calitatea fotografiilor. De la model la model, a ramas cel mai mare minus. Poate n-ar strica pe viitor sa aiba si rezistenta la apa si praf, pentru ca, in prezent, poate rezista doar la stropi, eventual o ploaie, dar fara sa garanteze nimeni asta.