Serviciul care va salva milioane de romani din calea dezastrelor. Cum poate fi folosit

Testele de functionare a serviciului RO-ALERT au debutat pe 17 septembrie, in municipiul Onesti. In perioada urmatoare, vor fi anuntate zilnic zone noi in care vor fi facute astfel de teste.Pentru a putea primi aceste alerte pe telefon, va trebui sa faci cateva setari pe smartphone. Configurarea nu e un proces complex, dar daca vrei sa afli cum setezi RO-ALERT, trebuie sa incepi de la operatorul tau de telefonie mobila (exceptie fac dispozitivele cu iOS, despre care afli de aici