Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor ar putea scadea

"Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national in ultimii ani si de faptul ca aceste tarife au fost stabilite in anul 2010, propunem o scadere cu 44% a tarifului pentru fiecare numar fix portat, de la 7,8 euro la maxim 4,4 euro, respectiv cu 66% a tarifului pentru fiecare numar mobil portat, de la 5,6 euro la maxim 1,9 euro.Reducerea costurilor furnizorilor acceptori ar putea stimula operatorii sa lanseze pe piata oferte mai avantajoase pentru a atrage noi utilizatori sau a-i pastra pe cei actuali", sustine Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.Potrivit institutiei, nivelul maxim al tarifelor de portare a fost stabilit de Autoritate prin metoda analizei comparative de tip benchmark, pe baza informatiilor colectate de la 25 dintre cele 37 de tari membre ale Grupului Reglementatorilor Independenti.Tarifele anterioare au fost stabilite de ANCOM in anul 2010, tot pe baza unei analize comparative de tip benchmark.Noile propuneri ale arbitrului telecom prevad tariful de 4,4 euro avut in vedere pentru portarea numerelor geografice, a numerelor independente de locatie si a numerelor nongeografice, altele decat cele pentru servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile, tarif care a fost determinat pe baza analizei benchmark, ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate in Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania si Turcia, ponderate cu populatia."Tariful propus de 1,9 euro pentru portarea numerelor nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile a fost determinat pe baza analizei benchmark, ca medie a tarifelor de portare la nivel de gros practicate in Bulgaria, Cehia, Cipru, Franta, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Portugalia, Serbia, Slovacia si Turcia, ponderate cu populatia", noteaza ANCOM.Portabilitatea numerelor ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului la schimbarea furnizorului de servicii de comunicatii electronice.In acest sens, ANCOM a creat pentru informare site-ul www.portabilitate.ro , unde utilizatorii pot afla in ce retea functioneaza orice numar folosit in Romania, chiar daca a fost portat.Tariful de gros pentru portarea numerelor este destinat sa acopere costurile furnizorului donor generate de portarea numarului la furnizorul acceptor.Costurile de portare sunt generate de activitatile tehnice (realizarea portarii numarului respectiv), operationale si administrative, precum si de actualizarea bazelor de date locale utilizate si a bazei de date centralizate.Proiectul de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor poate fi consultat pe site-ul ANCOM, iar persoanele interesate pot formula si transmite observatii si propuneri pana la data de 22 februarie 2018.