Normal ca cele mai cautate telefoane in randul detinutilor sunt cele subtiri si care, daca se poate, sa treaca neobservate de scannerele din inchisori. Un exemplu de acest gen, care indeplineste toate conditiile, este Zanco Fly. Are 7,1 cm cu 2,1 cm. In mod normal, in Marea Britanie, acesta este vandut cu aproximativ echivalentul a 130 de lei, dar pentru detinuti, pretul sare de 2.600 de lei, deci cam cat un iPhone mai vechi.