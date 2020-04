Ambalajele de la televizoarele Samsung se transforma in casute de pisici sau piese de mobilier

Ziare.

com

Ambalajele din carton ondulat se pot metamorfoza si in standuri pentru carti sau DVD-uri ori in diverse piese de mobilier. Utilizatorii pot descarca instructiunile de asamblare scanand codul QR de pe cutii, noteaza Business Insider Aceasta initiativa despre care compania spune ca este menita sa reduca amprenta de carbon este valabila pentru modelele de televizoare The Serif, The Frame si The Sero din linia Lifestyle.De asemenea, Samsung invita utilizatorii din intreaga lume sa participe la o competitie de design in cadrul careia au sansa sa castige un premiu de 20.000 de dolari pentru cea mai buna solutie de reciclare pentru ambalajele sale eco. Doritorii se pot inscrie aici . Competitia se va incheia pe 29 mai 2020.C.S.