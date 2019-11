Merita sa cumperi televizoare LG scumpe?

Specificatiile sunt critice

Ai nevoie de un televizor lg smart?

Prin urmare, merita sa cheltui mai multi bani cand cumperi un televizor nou?

Top 3 televizoare LG scumpe si bune

Daca te gandesti deja sa inlocuiesti vechiul televizor cu unul nou, probabil ca ai inceput deja sa faci cercetarile necesare: sa consulti ofertele cu cele mai bune televizoare LG pe care le poti cumpara, tinand cont de specificatii, dar si de dimensiunea incaperii in care planuiesti sa il asezi.La un moment dat, mai ales daca imparti cheltuielile cu un prieten, cu o ruda sau cu un membru semnificativ alaturi de care locuiesti - vei ajunge in punctul in care ar trebui sa va ganditi cati bani sunteti dispusi sa investiti intr-un televizor nou.Desi tendinta specialistilor IT este de a recomanda sa iti cunosti bugetul inainte sa pleci la cumparaturi, adevarul este ca majoritatea oamenilor pargurg pur si simplu traseul "Nu vreau sa cheltui mai mult de x lei pe un televizor".Acest lucru este valabil pentru orice alt echipament, pentru ca in definitiv pentru cei mai multi dintre noi bugetul ramane in continuare factorul numarul 1 atunci cand cumparam un televizor nou.Aceasta abordare poate fi problematica intr-o situatie in care nu vrei sa cheltui mai mult de (sa zicem) 1000 de lei. Sa presupunem ca intri pe evoMAG si vezi doua televizoare cu aceeasi diagonala, unul costa 1000 de lei, iar altul costa 2000 de lei.Observi ca au aceeasi dimensiune si la prima vedere iti par la fel. Cel mai probabil vei opta pentru televizorul de 1000 de lei pentru a economisi niste bani, nu?Cu toate acestea, daca ai avea posibilitatea sa cumperi ambele televizoare si sa le testezi acasa la tine, s-ar putea sa observi ca intre cele doua exista o diferenta foarte mare. Iata de ce se intampla acest lucru.➤ Televizor smart Super UHD LG 165 cm (65") 65SK7900PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, Wi-Fi, CI+ = 6600 lei➤ Televizor OLED smart LG 139 cm (55") OLED55C9PLA, Ultra HD 4k ultra, Smart TV, WiFi, CI+, smart tv 4k ultra hd = 6661 lei➤ Televizor OLED LG 165 cm (65") 65b7, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS 3.5, WiFi, CI = 9800 leiCand cumperi un televizor LG nou nu te uita doar la ecran, ci consulta specificatiile din descriere. Cand faci acest lucru online, este foarte usor sa realizezi comparatii si sa sesizezi diferente.Daca ai doua televizoare cu ecran de 55 inch, o diferenta dintre ele ar putea fi rezolutia sau cat pixeli (elemente de imagine) are ecranul.Doar pentru ca doua televizoare au un ecran cu aceeasi dimensiune, asta nu inseamna ca au aceeasi cantitate de pixeli. Si cu cat sunt mai multi pixeli, cu atat te vei bucura de o claritate generala mai buna.➤ Televizor OLED LG 165 cm (65") OLED65W8PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, webOS, Wi-Fi, CI+, led high definition = 21900 leiLa final de 2019 si inceput de an 2020, aproape orice televizor ai cumpara va fi 4K, dar inca exista televizoare LG cu rezolutie Full HD (1080p) si HD (720p). Desi poti economisi bani cumparand un televizor cu o rezolutie mai mica, nu iti recomandam sa cumperi ceva mai jos de un televizor 4K. Aceasta rezolutie este pur si simplu esentiala pentru continutul vizualizat si exista o multime de modalitati de a profita de calitatea sa.Prin urmare, nu va recomandam sa cumparati un televizor cu rezolutie mai mica de 4K.Un alt lucru pe care trebuie sa-l verificati cand cumparati un televizor nou este rata de refresh (cati Hz ofera televizorul).Aceasta masoara de cate ori pe secunda se improspateaza ecranul unui televzior sau verifica informatii noi.In prezent, televizoarele vin cu rate de actualizare de 60 si 120 pe secunda. Ambele variante ofera performante bune, dar 120 este mai bun pentru jocuri video, meciuri sportive si anumite filme de actiune.Sigur, ar trebui sa te astepti sa platesti mai mult pe un televizor cu rata de refresh 120 Hz, dar, in general aceste modele au o multime de tehnologii de varf. Daca vei cumpara un televizor 4K cu rata de refresh 120, cel mai probabil acesta va fi implicit mai inteligent, cu HDR ready si alte functii noi.Cea mai mare problema cu rata de refresh tine de faptul ca acesta este un parametru rareori raportat cu exactitate. Prin urmare, daca vrei sa afli daca un televizor LG are o rata de refresh buna, cel mai sigur este sa citesti recenziile disponibile.Desi utilizarea eronata a actualizarilor speciale de miscare pe televizoarele LG 4K poate duce la asa zisul efect al telenovelelor, unde cadrele se deruleaza foarte lent, nu exista posibilitatea ca un continut sa arate mai bine pe un televizor lg cu 60 Hz, decat pe unul cu rata de refresh de 120 Hz. Sigur, uneori poate fi nevoie sa reglezi sau sa pui pe stop functia Motion Smooting.Nu in ultimul rand, tipul de panou prezent pe un televizor ramane un indicator extrem de important al calitatii. Toate televizoarele OLED tind sa fie mai scumpe, dar sunt considerate cele mai bune televizoare in prezent (chiar daca unii ar putea spune ca au preturi prea piperate).Printre televizoarele LED, vei gasi panouri tip VA sau IPS, iar acest lucru va influenta automat pretul. In practica, este destul de dificil sa-ti dai seama ce tip de panou are un televizor LED/ LCD.E simplu sa raspunzi la aceasta intrebare. Da, in 2019 - 2020 poti spune ca ai nevoie de un astfel de televizor. In general, in prezent, daca vei dori un televizor foarte bun, va trebui sa cumperi unul smart.Cu toate acestea, retine ca, un televizor smart nu inseamna neaparat ca vei avea acces la Netflix si HBO Now. Desi uneori apelativul smart face ca un televizor sa aiba browser, in general aceasta marca este mai mult decat un simplu indicator ca televizorul are anumite abilitati de conectare - cum ar fi Bluetooth, WiFi, Ethernet (retea) etc.In plus, cu un televizor smart, poti sa partajezi continut de pe smartphone sau alt dispozitiv similar pe televizor sau poti folosi telecomanda televizorului pentru a controla playerul DVD ori consola de jocuri video.Sa cumperi un televizor smart nu inseamna ca trebuie sa nu mai folosesti dispozitivul preferat de streaming. Daca nu ai nevoie de aplicatii, este posibil sa-ti fie utile anumite functii inteligente.Si nu trebuie sa te gandesti ca vei plati automat mai mult pe un televizor smart, pentru ca in prezent distanta dintre televizoarele non-smart si cele smart nu mai este atat de mare din punct de vedere al pretului de achizitie.Daca poti fi sigur de un lucru, acesta este ca vei plati intr-adevar mai mult pentru un televizor cu specificatii de performanta mai bune. Asta pentru ca pur si simplu aceste modele functioneaza mai bine si sunt mai calitative: au o luminozitate mai mare, mai multa culoare, un HDR mai bun sau smoother motion.➤ Televizor LED LG 190 cm (75") 75UM7600PLB, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, CI+ = 7500 leiCand vrei sa-ti dai seama de ce un televizor costa 1000 sau 2000 de lei, iar altul trece de 5000 - 6000 de lei, poti fi sigur ca acest lucru se intampla datorita specificatiilor de calitate a imaginii de baza.Televizoarele mai scumpe au un LED backlight mai bun, "quantum dots" care intensifica nuantele, un panou OLED sau o procesare video mai buna etc. Cele mai important este sa ai in vedere specificatiile si recenziile existente pentru modelele vizate.Asa cum se intampla cu multe lucruri pe care le cumperi, pretul unui televizor reflecta atat calitatea superioara a imaginii, cat si designul excelent. Daca un televizor este doar putin mai scump decat altul (iar dimensiunea lor este similara), discrepanta ar putea fi data de elemente de design, de brand sau chiar detalii cum ar fi functionalitati optimizate Dolby Atmos sau suport de rezolutie cromatica 4:4:4.Totusi, daca nu-ti dai seama ce reprezinta o anumita functie sau caracteristica, ar trebui sa te informezi despre ea si in cel mai rau caz sa nu platesti pentru ea daca nu o consideri cu adevarat utila pentru tine. La fel, daca vezi un televizor cu un pret mult mai jos decat altul similar, cel mai probabil nu ar trebui sa-l cumperi.De fapt, atunci cand cumperi un televizor nou, primeste ceva pentru care esti dispus sa platesti o anumita suma de bani, iar pretul reflecta de multe ori calitatea unui televizor. De aceea, poate fi mai mult decat justificat sa investesti intr-un televizor scump, mai ales daca vizezi calitate sporita.Este un televizor inteligent cu diagonala de 165 cm, format Ultra HD 4K si rezolutie 3840 x 2160. Are boxe incorporate de 40W si se livreaza cu o telecomanda smart pentru un control facil de la distanta. Pe partea de conectivitate, televizorul ofera wireless, retea, iesire audio digitala (optica), casti, slot CI plus si USB 3.0.Se poate monta direct la nivelul peretelui, cu ajutorul unui suport vesa de 300 x 200 mm care nu este inclus in colet. Altfel, se sprijina pe piciorul elegant din dotare. Are aspect modern, cu rama subtire, iar la baza sa se afla un procesor inteligent alfa 7 de generatia a 2-a, optimizat cu ajutorul algoritmului AI Deep Learning. Acest lucru il determina sa ofere imagini incredibil de frumoase, cu un nivel fantastic al detaliilor. Totul pare foarte real pe ecranul acestui televizor LG.Experienta cinematografica desavarsita este oferita de Dolby Vision si Atmos. Caminul tau se va transforma intr-o sala de cinema si o zona uimitoare de divertisment, gratie sunetului si imaginilor cinematografice HDR.Chiar daca este un televizor mai scump, LG OLED55E9PLA, are o serie de proprietati care il fac sa fie extrem de dorit in orice locuinta moderna. Are diagonala ecranului de 190 cm, HD 4K si ecran Direct LED cu panel IPS.Rezolutia oferita de ecran este de 3840 x 2160 pixeli, iar pe partea de conectivitate bifeaza intreaga suita de porturi necesare pentru experiente si activitati diferite: wireless, ethernet, iesire audio optica, component si compozit, slot CI plus pentru partajare continut facila si doua porturi USB 2.0.Televizorul cantareste 39 km, se livreaza cu un stand elegant si poate fi prins in perete cu ajutorul unui suport VESA 600 x 400, care nu este inclus in pachet.In spatele unui design modern si rafinat, se ascund o serie de caracteristici si functii de inalta performanta, asigurate de noua inteligenta AI LG ThinQ. Aceasta iti permite sa realizezi o multime de lucruri doar prin utilizarea vocii.Poti diagola usor gratie recunoasterii vocale pentru voce naturala si te bucuri de recomandari primite pentru continuturi personalizate, in functie de obiceiurile tale de vizionare recunoscute.Televizorul ofera imagini 4K realizate, culori fine si detalii uimitoare, datorita displayului IPS, care are o rezolutie de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD.Iata cel mai scump televizor LG pe care poti sa-l cumperi la ora actuala. Este cu adevarat uimitor si vine la pachet cu o multime de caracteristici de top.Daca nu iti place sa faci compromisuri si vrei sa inviti in casa ta o bucata consistenta de tehnologie pura, acesta este televizorul de care ai nevoie.Se imbina uimitor cu peretele pentru crearea unui aspect cu totul desavarsit. Creaza o armonie splendida cu interioarele moderne si sofisticate.Este motorizat de un procesor inteligent alfa 9 din generatia a 2-a optimizat cu algoritmul AI, caracteristica ce permite redarea de sunete personalizate si imagini foarte detaliate.Are un contrast uimitor, LG ThinQ AI ce se activeaza cu butonul microfon, Dolby Vision si Atmos, Mod galerie. Difuzoarele integrate sunt de 60W si indeplineste toate cerintele de conectivitate pe care le poti avea de la un televizor ultra-high end.Toate acestea sunt aplificate pe un ecran care se desfasoara pe 195 cm. Este cu adevarat o bijuterie pentru orice locuinta ultra-moderna.Pentru mai multe televizoare LG verificati oferta actualizata evoMAG.