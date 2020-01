Televizoare LED, produse electronice ce nu trebuie sa lipseasca nimanui din locuinta

Cum stii care este televizorul ideal conform nevoilor tale?

Televizor LED NEI 109 cm (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+

Televizorul ideal pentru camerele mici

Imagine 4K Ultra HD cu o rezolutie uimitoare

Partajarea fisierelor intre dispozitive, o tehnologie must - have la orice televizor

Interfata CI+ si astfel nu mai aveti nevoie de o alta telecomanda

Televizor led smart Samsung 109 cm (43") UE43RU7172, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, Ci+

O imagine desprinsa parca din povesti si totusi atat de reala

Design plat, modern si diagonala mare

Tehnologia AirPlay 2 pentru prima data la un televizor

Televizor led smart Samsung 139 cm hd (55") UE55RU7302, televizor curbat led, Ultra HD 4K, Ecran Curbat, Smart TV, WiFi, Ci+, smart ultra hd 4k hdr

Caracteristici importante alaturi de un design aparte

Ultra HD 4K pentru o imagine cu nuante vii dar totusi atat de realistice

Chip UHD cu functii multiple

Un televizor Smart destinat persoanelor inteligente

Tehnologia avanseaza de la an la an din punctul de vedere al acestor produse electronice, acesta fiind si motivul principal pentru care fiecare dintre noi incercam sa ramanem in pas cu ea si sa ne innoim anual colectia de electronice, mai ales daca discutam despre televizoare.Pe piata la ora actuala se gasesc de cumparat televizoare de mai multe tipuri, respectiv - LED, LCD, OLED sau plasma (smart tv wifi bluetooth, televizor curbat led, smart ultra hd 4k hdr, cu hd ready etc).De altfel si tehnologia variaza de la caz la caz, unele televizoare sunt create cu sistem de operare Android, altele beneficiaza de un alt sistem de operare de tip Smart etc ramanand la latitudinea fiecaruia dintre noi care produs electronic din categoria televizoarelor ni se potriveste cel mai bine.Se produc televizoare la scara larga, unele pentru a fi importate si altele exportate. Acesta este si motivul pentru care ne este destul de greu sa alegem televizorul ideal nevoilor noastre, pe piata din domeniu activand zilnic profesional numeroase brand-uri care le produc, fiecare punandu-si in valoare propriile atuuri din punctul de vedere al aspectului, dimensiunii si mai ales al tehnologiei.Si daca cu ceva timp in urma sa detii unul sau mai multe televizoare cu tub era la moda, astazi in voga este sa ai in locuinta ta un televizor cat mai plat posibil dar de dimensiune mare si care in aceiasi masura beneficiaza si de ultimele tehnologii de pe piata.La inceput au aparut plasmele care la ora actuala nu mai sunt la fel de cautate, urmand ca mai tarziu sa apara si televizoare cu tehnologie mai noua, respectiv cele - LED, televizor LCD sau televizor oled.Pe langa lazi frigorifice, aparate spalat vase, fiare de calcat, cuptoare cu microunde, vehicule electrice, televizoarele LED se afla azi in topul vanzarilor online.Atunci cand esti in cautarea televizorului perfect nevoilor tale, mai intai de toate trebuie sa te gandesti cati bani esti dispus sa investesti in el si mai apoi sa ai in vedere toate avantajele pe care acesta ti le poate aduce confortului tau personal.Cele mai importante criterii dupa care trebuie sa te ghidezi atunci cand esti in cautarea unui televizor nou sunt:Daca locuiesti intr-un apartament sau la o casa pe pamant cu spatiu mare, poti sa iti axezi atentia pe o diagonala mai mare a televizorului, mai ales daca acesta umeaza sa fie amplasat in living.De cealalta parte stau spatiile locative de dimensiuni mici unde un televizor cu ecran mare cu siguranta ca mai mult o sa incurce decat o sa ajute.Tocmai de aceea cei care isi desfasoara activitatea zilnica in acest domeniu ne recomanda ca inainte sa achizitionam televizorul mult visat, sa masuram cu ajutorul unei rulete spatiul pe care il avem la dispozitie pentru amplasarea lui.De altfel, nici nu este recomandat sa iei un televizor cu diagonala mare pentru o camera mica, riscand altfel sa iti strici ochii.Tehnologia televizorului poarta si ea un rol foarte important in alegerea produsului ideal conform nevoilor tale. Plasmele nu mai sunt de mult timp in voga, concurenta dandu-se la ora actuala intre tehnologiile LED si LCD.Si aici trebuie mentionat faptul ca acele televizoare de tip LED au ramas si ele putin in urma cu tehnologia, in ziua de azi televizoarele LED fiind imbunatatite cu ajutorul tehnologiei OLED, o tehnologie perfectionata pana la cel mai mic detaliu.Calitatea imaginii este data in primul rand de rezolutia televizorului si mai apoi de culori si alte specificatii.In zilele noastre rezolutia imaginii televizoarelor este data prin intermediul mai multor tehnologii, respectiv - HD, led Full HD, UHD si 4K, ultima fiind cea mai recomandata rezolutie a imaginii de catre expertii din domeniu.Acele televizoare curbate pe care le vedem in vitrinele magazinelor care comercializeaza astfel de produse electronice nu sunt potrivite oricui, de multe ori cel mai recomandat fiind tot televizorul comun cu ecran plat.In plus, un televizor curbat trebuie sa fie obligatoriu si cu o diagonala mare asa ca daca nu beneficiati de mult spatiu in camera, nu il cumparati.De altfel, televizoarele curbate aduc utilizatorilor si un oarecare dezavantaj si anume acela ca in centrul lor imaginea se vede mult mai bine spre deosebire de imaginea vazuta din partea stanga sau din cea dreapta.Tehnologia urmatorului dumneavoastra televizor nu este ultimul criteriu in lista alegerii produsului perfect, ci din contra.Tehnologia cu care a fost creat dispozitivul joaca un rol foarte important daca iti doresti sa fii in pas cu ultimele tendinte de pe piata din domeniu si sa beneficiezi de cele mai multe avantaje pe care ti le poate aduce un televizor de generatie noua.La ora actuala lupta se tine strans intre tehnologia de tip Smart, cea Android sau tehnologia 3D.Toate trei tehnologiile sunt recomandate, ramanand la preferinta fiecaruia care tip de televizor vi se potriveste si daca urmeaza sa il folositi doar pentru a vedea grila de programe tv, sa navigati pe internet, sa urmariti filme 3D sau sa urmariti in mod excesiv videoclipuri de pe YouTube.Acestea fiind spuse, mai jos va propunem cateva modele de televizoare LED cu cel mai bun raport calitate - pret, televizoare ce merita luate in considerare in cazul in care sunteti in cautarea unui astfel de device electronic -Daca locuiti intr-o garsoniera si urmeaza sa va achizitionati un televizor nou, atunci acesta este modelul perfect pentru dumneavoastra.Televizorul LED NEI 109 cm (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+ are o diagonala de 43", ceea ce il face ideal a fi amplasat intr-o sufragerie de dimensiuni reduse sau chiar intr-o bucatarie daca preferati sa va beti cafeaua dimineata ascultand ultimele stiri.In plus, compania NEI este recunoscuta pe plan mondial datorita televizoarelor de calitate pe care le fabrica, brandul existand pe piata inca din timpul cand se fabricau televizoarele cu tub si mentinandu-se si la ora actuala pe primele locuri in topul celor mai bune si mai moderne televizoare.Televizorul LED NEI 109 cm (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+ ne pune la dispozitie o rezolutie uimitoare cu ajutorul unei imagini clare date de catre tehnologia 4K Ultra HD.Puteti sa va relaxati alaturi de familia dumneavoastra pe o canapea si sa urmariti filmul preferat cu cea mai buna imagine, indiferent daca acesta este clasic sau o productie de ultima ora.Acest device va pune la dispozitie mai multe optiuni interesante, cea mai importanta dintre ele fiind cea de partajare a fisierelor pe care le aveti in alte dispozitive mai mici precum telefoane mobile, tablete sau laptopuri.Astfel, cu Televizorul LED NEI 109 cm (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+ puteti sa retraiti fotografiile facute cu ani in urma sau sa vizionati videoclipurile pe care aveti salvate in alte dispozitive, direct pe ecranul mare al televizorului.Majoritatea operatorilor de cablu din tara ne inmaneaza la semnarea contractului cu ei si un tv box alaturi de o alta telecomanda pe care suntem nevoiti sa o folosim daca vrem sa avem acces la programele redate de ei.Cu Televizorul LED NEI 109 cm (43") 43NE6000, Ultra HD 4K, CI+ scapam si de aceasta grija, acesta fiind creat cu o interfata CI+ care ne ajuta sa nu mai folosim si telecomanda operatorului de cablu pentru a viziona canalele tv preferate.Televizorul LED Samsung 109 cm (43") UE43RU7172, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, Ci+ ni se infatiseaza cu o rezolutie a imaginii de invidiat.In momentul in care urmaresti emsiunile tv preferate, un film sau asculti o melodie pe YouTube, melodie posibila cu ajutorul tehnologiei Smart TV, ai impresia ca pasesti pe taramul necunoscut pe care il vizionezi.Nici nu zici ca nu ai fi acolo langa actorul tau preferat sau in videoclipul caruia ii dai replay de cateva zile.Rezolutia imaginii este data de catre tehnologia Ultra HD 4K si se vede ca cei de la Smasung s-au ocupat indeaproape de acest aspect al calitatii imaginii.Daca esti iubitor de ecrane mari, atunci Televizorul LED Samsung 109 cm (43") UE43RU7172, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, Ci+ este alegerea perfecta pentru tine.In plus, daca esti in pas cu moda si din punctul de vedere al aspectului pe care il au piesele de mobilier din casa ta, acest device se incadreaza perfect in mobila de tip nou.De asemenea, daca preferi sa iti amplasezi televizorul pe perete pentru a beneficia de mai mult spatiu si acest lucru este posibil datorita acetui televizor care are un ecran plat si modern dar in acelasi timp ne prezinta si o diagonala mare.Si daca pana acum conectarea unui Iphone, a unui Ipad sau a laptopului Mac nu era posibila, aflati ca de data aceasta cei de la Samsung si-au axat atentia si pe acest detaliu si au creat tehnologia new AirPlay 2 care face posibila conectarea oricaruia dintre aceste 3 dispozitive cu acest televizor.Astfel tu poti da share de pe Iphone, Ipad sau Mac Book direct pe ecranul acestui televizor mare pentru a-ti viziona continutul interactiv preferat.Televizorul LED Samsung 139 cm (55") UE55RU7302, Ultra HD 4K, Ecran Curbat, Smart TV, WiFi, Ci+ mai mult ca sigur ca iese in evidenta cu aspectul sau unic de neegalat.Ecranul curbat cu ajutorul caruia a fost creat acest dispozitiv, alaturi de o diagonala generoasa si de o imagine aproape ireala face ca acest televizor sa se bata pentru locul intai in categoria televizoarelor din gama LED.Acest device ne pune la dispozitie cateva caracteristici importante mai ales din punctul de vedere al calitatii imagine.Tehnologiile Ultra HD si 4K alaturi de HDR fac ca imaginea redata de acest device sa para din domeniul fantasticului si totusi sa avem impresia atunci cand ne uitam la filmul preferat ca facem parte chiar din toiul actiunii.Culorile redate de Televizorul LED Samsung 139 cm (55") UE55RU7302, Ultra HD 4K, Ecran Curbat, Smart TV, WiFi, Ci+ sunt atat de vii si de realistice astfel incat atunci cand vizionam cu ajutorul lui programele preferate, nu o sa ne mai vina sa inchidem televizorul oricat ne-ar fi de somn noaptea tarziu.Televizorul LED Samsung 139 cm (55") UE55RU7302, Ultra HD 4K, Ecran Curbat, Smart TV, WiFi, Ci+ ne pune la dispozitie un procesor puternic UHD care ne ajuta sa nu ne mai chinuim manual sa reglam singuri culorile, luminozitatea sau contrastul.Chipul UHD face toate aceste lucruri pentru noi astfel sa putem viziona filmele si emisiunile preferate cu cea mai buna claritate posibila iar cu UHD Dimming activat, nimic nu este mai simplu atunci cand vorbim despre reglajele unui televizor.Acest device ne simplifica pur si simplu viata. Fiind un televizor de tip Smart el ne pune la dispozitie atat One Remote cat si Smart Hub si astfel noi sa avem tot continutul media preferat doar la o apasare pe buton a telecomenzii care se gaseste in amabalajul device-ului.In acest mod nu mai avem nevoie sa umblam cu telecomanda data de catre operatorul de cablu si viata ni se simplifica intr-o clipita.De altfel, tot din telecomanda putem share-ui contentul media de pe tableta, smartphone sau laptop si mai nou chiar de pe Iphone, Ipad sau de pe calculatorul MacBook.