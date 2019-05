Televizoare Samsung - ce diagonala a ecranului se potriveste camerei tale?

Televizoare led Samsung - dimensiunea si rezolutia

Ce distanta este recomandata pentru a te bucura de cea mai buna calitate a imaginii?

Dimensiunea camerei si pozitia unui smart tv Samsung

Unghiul de vizualizare pentru un televizor led Samsung

Cum sa masori un televizor led Samsung

Cum sa masori distanta si cum alegi un televizor Samsung din acest punct de vedere?

Sfaturi pentru cel mai bun amplasament al televizorului

Exista riscul ca un televizor led sa fie prea mare?

Cat de importanta este lumina din camera cand cumperi un tv smart Samsung?

Concluzie diagonala televizor led smart Samsung

La cumpararea unui televizor led nou (indiferent de tipul ecranului), una din cele mai frecvente greseli are legatura cu o combinatie neinspirata intre diagonala cm/ inch si rezolutie. Multe persoane ajung ulterior sa regrete alegerea facuta.Cum poti evita acest lucru? Iata cateva sfaturi in continuare, pentru a alege un model pe masura cerintelor si camerei tale.In prima instanta poti sa ai in vedere achizitionarea celei mai mari diagonale posibile, dar tinand cont de dimensiunea camerei, de distanta si pozitia de vizionare si evident, de buget. Asta deoarece, cu cat displayul este mai mare, cu atat experienta de vizionare va fi mai placuta.In primul rand, trebuie sa retii ca dispayul unui tv Samsung (sau orice alta marca de altfel) se masoara pe diagonala. Acest lucru inseamna ca un televizor de 55 inch masoara 55 inch de la un colt al ecranului, la cel opus, pe diagonala.Apoi trebuie sa tii cont si de rezolutia ecranului, deoarece cu cat aceasta este mai mare, cu atat vei putea sta mai aproape de el, fara sa fii deranjat de imaginile pixelate redate. Deci poti sta mai aproape de un televizor Samsung 4K decat de un televizor Samsung Full HD, ambele avand aceeasi dimensiune a diagonalei.Prin urmare, ai putea sa cumperi un televizor 4K Samsung cu o diagonala mai mica, dar care are in continuare capacitatea de a umple campul de vizionare - asta comparativ cu un model cu rezolutie 1080p, amplasat la aceeasi distanta.Pozitia recomandata de vizualizare depinde in principal de rezolutie si diagonala cm/ inch.In mod normal, pentru un televizor HD de 1080p, cea mai buna distanta de vizionare ar trebui sa fie de 1,5 - 2,5 ori mai mare decat dimensiunea ecranului.In cazul in care vrei sa te bucuri de un televizor Samsung Ultra HD 4K ce ofera detalii suplimentare, s-ar putea sa simti nevoia sa te apropii de el (cu 1 - 1,5 ori mai mult decat dimensiunea diagonalei).Retine ca imaginea unui televizor 4K poate reda de patru ori mai multe detalii, comparativ cu un televizor Full HD de aceeasi dimensiune. Dar pentru a vedea efectiv aceasta diferenta si pentru a aprecia amanuntele imaginii, trebuie sa alegi un televizor de minim 40 de inch.De asemenea, poti sta mai aproape de un televizor Samsung Ultra HD, pentru ca pixelii sunt mult mai mici si mai dificil de observat decat pe un ecran Full HD.In momentul in care stai prea aproape de televizor, poti fi usor distras de pixelatie, iar atunci cand stai prea departe, este posibil sa pierzi din vedere aceste detalii despre care am vorbit.Deci masoara clar la ce distanta vei sta fata de televizor si care este dimensiunea incaperii pentru a putea cumpara cel mai mare televzior led Samsung, cu cea mai mare dimensiune, adecvata spatiului tau interior si desigur preferintelor tale.Pentru cei care au o camera foarte mare sau care intentioneaza sa priveasca la televizor de la o distanta mai mare decat cea recomandata, ar fi bun un televizor Samsung Ultra HD 4K care are suport 4k HDR, pentru ca acesta poate imbunatati contrastul si gama de culori a oricarui continut HDR - ambele elemente putand fi uzor vizibile de la distanta.Bineinteles ca dimensiunea camerei si mobilierul sunt de asemenea factori esentiali in alegerea unui televizor Samsung cu diagonala cat mai mare. Putem vorbi de o anumita flexibilitate in alegerea marimii, daca esti dispus sa muti putin unele obiecte de mobilier.Important este si sa te decizi daca vei monta viitorul televizor led Samsung pe un perete sau daca il vei lasa pe suportul sau cu care vine din fabrica si il vei aseza pe o comoda ori masuta.Daca mergi pe a doua varianta, automat televizorul va fi mai aproape de canapea, ceea ce va reduce distanta de vizionare. Pentru asta, tine cont de forma standului (suporturi tv) si cat ocupa acesta in adancime, pentru a putea calcula cat mai fidel distanta de vizionare.Din acest punct de vedere, unele televizoare Samsung au standuri mai inguste, iar altele picioare mai solide si mai voluminoase, ceea ce insemna ca in spate va ramane un spatiu considerabil.Pe de alta parte, daca te hotarasti sa montezi televizorul pe un perete, automat distanta de vizionare poate creste chiar si cu un metru, in functie de grosimea televizorului si tipul de suport pentru care vei opta.Iata un alt parametru de care trebuie sa tii cont. In mod normal, sistemul vizual uman are un unghi de vizualizare orizontal de circa 135 de grade. Deci pentru a viziona filme (home cinema) si continut ce umple intreg campul vizual, cel mai bine ar fi sa te orientezi spre un televizor Samsung cu diagonala mai mare.In schimb, pentru a vizualiza continut de alta natura, acest lucru poate deveni destul de inconfortabil. Iata un exemplu: atunci cand vrei sa te concentrezi pe o singura zona a ecranului la competitie sportiva.Exista specialisti care considera ca un unghi de vizualizare de circa 40 de grade este perfect pentru o experienta de vizionare imersiva. Pentru a calcula acest unghi, imparte distanta de la punctul de sedere pana la punctul de amplasare al televizorului, in inch, cu 1.56. Asa poti obtine dimensiunea recomandata a ecranului in functie de distanta la care stai fata de televizor.Prin urmare daca vei sta la o distanta de 2.74 metri de televizor, dimensiunea recomandata a ecranului va fi de 90 de inchi (2.74 metri = 9 feet).Totusi, aceasta dimensiune ar putea fi prea mare pentru majoritatea persoanelor, deci este mai bine sa optezi pentru un televizor Samsung de circa 60 - 65 inch in acest caz, daca nu vrei sa fii pur si simplu complesit de imagine.Recomandarea specialistilor in cazul televizoarelor Samsung Ultra HD este de a imparti distanta de vizionare la 0.78 - 1,00 pentru a obtine cea mai buna dimensiune a ecranului.Acest lucru confirma inca o data ca televizoarele Samsung Ultra HD sunt mult mai bune pentru vizionarea de la o distanta mai mica - deci, sunt indicate pentru incaperi sau spatii inguste, mici.Conform site-ului CNET, cel mai bun camp al unghiului de vizualizare este distanta dintre punctul de sedere si televizor, inmultita cu 0.667. Asta inseamna o dimensiune a ecranului de 72 inch pentru o distanta de vizionare de 2.74 metri.Poti tine cont de aceste linii directioare atunci cand cumperi un nou televizor Samsung pentru a avea o idee mai clara asupra dimensiunii necesare si recomandate.Per total, putem spune ca un televizor Samsung ar trebui sa fie suficient de mare si suficient de aproape pentru a umple o anumita cantitate din campul de vizualizare. Dar in realitate, aceasta "cantitate" depinde de tine si de preferintele tale personale. De asemenea, depinde si de continutul pe care il vei vizualiza cu precadere - filme sau continut mix.Este recomandat sa iei in considerare nu doar diagonala ecranului, ci si dimensiunea totala a televizorului si amprenta standului. Daca intentionezi sa montezi televizorul Samsung pe un perete, atunci verifica adancimea si inaltimea sa.De asemenea, in cazul in care vrei sa asezi televizorul intr-un dulap sau un spatiu limitat, verifica latimea sa cu tot cu rama, nu doar diagonala ecranului. Cu siguranta, vrei ca el sa se incadreze in spatiul alocat.Pentru a vedea mai bine cum se va potrivi viitorul televizor intr-un anumit locas, poti decupa o macheta din carton cu dimensiunile reale ale televizorului sau poti folosi banda adeziva de mascare pentru a trasa schita tv-ului direct pe perete.Inaltimea televizorului este importanta pentru ca determina intr-o mare masura perceptia dimensiunii. Deci, nu uita sa verifici inaltimea. De fapt, este intotdeauna indicat sa verifici exact cat masoara televizorul pe care intentionezi sa il cumperi si sa faci masuratorile necesare acasa, in locul in care intentionezi sa-l amplasezi. Astfel, vei putea realiza mai usor daca un televizor este mai mare sau mai mic pentru un spatiu dat.Modelele de televizoare Samsung pot avea dimensiuni diferite, dar in general un televizor de 55 inch va avea 48.5 inch latime si 28 inch inaltime (1 inch = 2.54 cm; deci inmulteste valorile cu 2.54 cm pentru a avea masuratorile in cm) . Un televizor Samsung de 65 inch are in general 75 inch latime si 33 inch inaltime, iar unul de 75 inch are 66 inch latime si 38 inch inaltime.In plus, daca vrei sa atasezi televizorului un soundbar, calculeaza diferenta de inaltime cu tot cu suport, ca sa nu cumperi un model prea mare. Acest lucru ar putea bloca vizibilitatea sau posibilitatea de control la distanta.Exista experti in IT ce recomanda sa cumperi un televizor Full HD cu o dimensiune de 1.5 - 2.5 ori mai mare decat dimensiunea ecranului. Potrivit Amazon, trebuie sa masori distanta de vizionare in feet (1 foot = 30.48 cm) si sa o inmultesti cu 7.7.Asta inseamna ca pentru o experienta de vizionare confortabila si imersiva, ar trebui sa cumperi un televizor Samsung Full HD de 42 inch, daca distanta de vizionare este de 7 feet (adica 213.36 cm/ 2.13 m).Altfel, poti sa imparti distanta si sa dublezi dimensiunea ecranului.Exemplu: Daca stai la 10 feet (3.05m) de punctul in care intentionezi sa asezi viitorul televizor Samsung, imparti 120 inch la 2 si rezulta un televizor de 60 inch 1080p.Daca optezi pentru un televizor Samsung cu rezolutie 4K, formula sufera niste schimbari - distanta de vizionare se micsoreaza de 1.5 ori fata de dimensiunea ecranului. Asta inseamna ca in cazul unui televizor de 50 inch 4K, vei sta confortabil la o distanta de 50 - 75 inch fata de punctul in care este amplasat.Indiferent de tipul si dimensiunea televizorului, cea mai buna pozitionare va fi la nivelul ochilor si chiar in fata pozitiei de vizionare.In cazul in care vorbim de o camera ingusta, un spatiu de asezare mare sau un grup mare de persoane care urmeaza sa priveasca la televizor, este bine sa te orientezi spre un televizor cu un unghi de vizualizare mai larg, cum ar fi un televizor Samsung OLED.La un astfel de televizor poti sa privesti fara a percepe probleme de distorsionare a culorii sau contrastului, indiferent de locul unde vei sta in camera.Daca televizorul va fi asezat chiar in fata ta, poti alege un LED tv.Desigur, daca vrei, poti sa optezi pentru un televizor cu montare pe un perete pe un stand reglabil, pentru a-l putea intoarce catre privitorii aflati in afara axei de vizualizare, oricand va fi necesar. Ulterior poti sa-l asezi din nou in pozitie standard (frontal).Cei mai multi experti sunt de acord ca un televizor mai mare este de preferat, dar in realitate exista situatii cand un model prea mare poate deveni deranjant pentru o anumita incapere sau in anumite conditii de pozitionare a locului de sedere.In general, acest lucru se poate intampla daca vizionezi continut la rezolutie mai mica. El poate deveni practic greu de vizualizat si de digerat, daca esti prea aproape de un ecran imens, cu o rezolutie mare.Lumina ambientala poate avea un impact puternic asupra imaginii de pe televizor. Atat razele soarelui, cat si becurile din interior pot afecta experienta vizuala, in mod pozitiv sau negativ.O lumina slaba care nu cade direct pe tv si nu se reflecta in el, poate reduce efortul ochilor si te poate ajuta sa te bucuri de o adancime mai mare a nuantelor inchise.Prea multa lumina poate provoca reflexii si stralucire deranjanta - culorile pot parea spalacite. Din fericire, este usor sa controlezi lumina din incapere prin dispozitive de diminuare a luminii interioare si prin folosirea unor draperii corespunzatoare. Totusi, evita sa privesti la un televizor led Samsung intr-o camera complet intunecata.Iti recomandam sa investesti intr-un televizor Samsung ultra hd 4K (eventual Qled smart), pentru ca acesta vine cu cele mai recente caracteristici de calitate, cum ar fi HDR.Pentru a preconiza dimensiunea perfecta a viitorului tv, imparte distanta de vizionare in inch (din punctul in care stai pana in punctul in care vei aseza televizorul) la 1.6. Daca un tv cu aceasta diagonala este prea scump pentru bugetul tau, alege o varianta apropiata pe care ti-o permiti.Cauti un televizor Samsung pentru living? Atunci iti recomandam o diagonala de minim 50 inch, cu exceptia cazul in care spatiul de care dispui este foarte mic.Daca iti permiti din punct de vedere financiar, iar spatiul nu este o problema pentru tine, atunci poti privi linistit spre un televizor Samsung cu 75 - 80 inch si chiar peste.Daca spatiul este ingust si distanta de vizionare mica, alege o rezolutie Ultra HD pentru cea mai buna experienta de vizionare.