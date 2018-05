Televizoarele OLED: Ce inseamna si ce avantaje ofera?

Contrastul organic

OLED vs. LCD

Viitorul

Ziare.

com

Televizoarele OLED ofera imagini exceptionale la preturi exceptionale. Ce le face diferite de televizoarele LCD simple? Cum reusesc sa redea o calitate mai buna a imaginilor? De ce sunt atat de scumpe?Am incercat sa adunam cateva raspunsuri in acest articol.Dupa cum am specificat si la inceput, prescurtarea OLED vine de la Organic Light Emitting Diode. Ce presupune asta mai exact?Fiecare pixel pe un ecran OLED este fabricat dintr-un material care straluceste atunci cand ia contact cu electricitatea. Asemanator cu elementele de incalzire dintr-un toaster, dar cu o caldura mai mica si o rezolutie mai buna.Acest efect se numeste electroluminescenta si desi pare un cuvant pompos si pretentios, e simplu de explicat: "electro" pentru electricitate, "lumin" pentru lumina si "escenta" pentru "esenta"Care e treaba cu partea "organica"? Fireste, nu ne referim la ceva produse bio aici, ci ca materialele electroluminiscente specifice utilizate in afisajele OLED sunt compusi organici, ceea ce inseamna ca au in componenta lor carbon si alte ingrediente. Fiecare culoare necesita un compus organic diferit.Efectul este ca fiecare pixel mic OLED din ecran creeaza lumina in functie de cantitatea de curent electric pe care o primeste. Mult curent = multa lumina. Nu exista curent, nu exista nici lumina. Acesta este principalul secret al calitatii excelente a imaginii OLED.OLED este singura tehnologie capabila de negru absolut si alb extrem de stralucitor pe baza de pixeli. Cu siguranta, LCD-ul nu poate face acest lucru.De ce LCD nu poate face asta? Cristalul lichid care face un LCD un LCD blocheaza doar lumina creata de lumina de fundal. Pe intelesul tuturor, e ca atunci cand ai pune o pereche de ochelari de soare in fata unei candele. Nici cele mai bune LCD-uri nu pot bloca complet toata lumina.In majoritatea ecranelor LCD, intreaga iluminare de fundal functioneaza ca una, diminuand intreg ecranul. Televizoarele OLED, pe de alta parte, opereaza pe baza de pixeli.Deci, in timp ce cele mai bune LCD-uri pot avea 6, 12, 64 sau 300 de zone de diminuare pe ecran, un televizor OLED de 4K are mai mult de 8 milioane.Vom vedea OLED-uri mai mari, mai ieftine si mai bune de la LG, cel putin pe termen scurt. Cu toate acestea, orice fan al imaginii de calitate exceptionala ar trebui sa se ingrijoreze ca doar o singura companie face televizoare de tip OLED. Concurenta unui alt producator ar putea sa mareasca preturile si mai mult.Desi, nu pare ca cineva sa concureze degraba cu LG, acesta continua sa extinda numarul de modele, dimensiuni si preturi, ceea ce reprezinta un semn bun.Sunt televizoarele LG cu tehnologie OLED printre cele mai bune? Cel mai bine e sa te convingi singur, cu proprii ochi si sa le compari cu celelalte de pe piata.Daca esti de parere ca tehnologia OLED iti va oferi experiente inedite, atunci "go for it", gasesti cele mai bune preturi pe Demax.ro