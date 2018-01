Televizorul cat un perete a fost anuntat si e fix pentru casele milionarilor

Ziare.

Asa cum intr-o reclama de pe la televizor auzeai intrebarea "cat de mare e un ou mic?", la fel te poti intreba acum "cat de mare e un televizor mare?", iar raspunsul depinde in functie de producatorul pe care il alegi ca reper.Daca te uiti catre sud-coreenii de la Samsung, s-ar putea ca un televizor mare sa fie unul cu diagonala de 3,7 metri.Ajunsi la CES 2018, cei de la Samsung au vrut sa sparga topurile si au venit cu un televizor imens, pe care l-au denumit destul de sugestiv "The Wall", sau "Zidul". Avand in vedere ca ai de-a face cu o diagonala de 146 de inci, numele e destul de potrivit.