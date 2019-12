Primul ecran integrat cu touchscreen pentru cabina pilotilor care a fost certificat in Uniunea Europeana

Ziare.

com

Acest ecran integrat destinat pilotilor furnizeaza o experienta similara utilizarii de tablete sau smartphone-uri, interactiunea fiind usoara si cu un nivel inalt de precizie, transmite Thales Group Potrivit companiei, noua solutie va juca un rol semnificativ in transformarea digitala a companiilor aeriene din toata lumea.Ecranul dispozitivului de care vor beneficia avioanele Airbus A350 are 15 inci si un design care ajuta la interactiunea cu echipajul. Astfel, sustine producatorul, acest produs va permite pilotilor sa ia decizii mai rapide si mai intuitive in orice faza a zborului.Thales, care are sute de angajati in Romania, este firma care a creat laserul de la Magurele A350 este un model lansat de Airbus in urma cu aproape 10 ani, fiind construite peste 330 de astfel de avioane.