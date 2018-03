Carrefour sustine tinerii pasionati de tehnologie, pentru al 3-lea an consecutiv, la Hackathon-ul din Bucuresti al programului Innovation Labs

Proiectul CrowdLens care ofera posibilitatea de monitorizare a comportamentului clientilor in centrele comerciale, ajutand managerii sa inteleaga si sa rafineze experientele vizitatorilor;

Proiectul Tummy care propune o aplicatie de combatere a risipei alimentare.

Ziare.

com

Astfel, Carrefour sustine directia de dezvoltare in retail a evenimentului si incurajeaza tinerii sa propuna idei pentru produse inovatoare, care sa contribuie la cresterea mediului de business romanesc.In perioada 3-4 martie, a avut loc prima etapa a proiectului, Hackathon-ul din Bucuresti, unde Carrefour a fost prezent prin mentori de top.", a declaratin cadrul programului Innovation Labs.Hackathonul, organizat la Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica din Bucuresti, a reunit peste 200 de tineri creativi si ambitiosi.Timp de 24 de ore, echipele si-au conturat ideile, le-au sustinut in fata juriului din care a facut parte si Carrefour Romania, si au obtinut feedback de la mentori din ecosistemul inovarii digitale.", a declaratin cadrul programului Innovation Labs.Cele mai bune echipe au fost selectate pentru a intra in etapa de accelerare, care se va desfasura in urmatoarele 10 saptamani, sub indrumarea mentorilor, antreprenorilor si a specialistilor din business si IT&C, parte din program.", mentioneazaPrintre proiectele castigatoare ale Hackathonului de la Bucuresti, pentru zona de Retail, se regasesc:Editia curenta a Innovation Labs este structurata in 3 etape: Hackathon, Boost Day si Demo Day.Hackathon-ul este un eveniment incitant ce ofera tinerelor echipe sansa de a-si contura mai clar ideile inovatoare, iar cele mai bune echipe vor continua sa isi dezvolte produsele in cadrul programului de mentorat din martie pana in mai, prin intalniri saptamanale cu specialisti din industria ICT si business.Impreuna cu mentorii, tinerii isi vor consolida si testa prototipul initial pentru a obtine un produs functional si atractiv.Echipele vor prezenta prototipurile pe 21 mai la Demo Day, etapa finala a proiectului, in fata juriului, potentialilor investitori, partenerilor si mass media si vor deschide un nou inceput prin sansa de a castiga atentia unor finantatori, parteneri si noi utilizatori.