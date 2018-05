eBook GDPR pe intelesul oricui

Ziare.

Noul regulament EU GDPR va intra in vigoare la 25 mai 2018. Acesta contine o serie de masuri pe care companiile trebuie sa le ia in ceea ce priveste gestionarea sigura si legala a tuturor datelor cu caracter personal 01. CE ESTE REGULAMENTUL GDPR?02. CE INSEAMNA "DATE PERSONALE"?03. CUI SE APLICA REGULAMENTUL GDPR?04. CE SCHIMBARI ADUCE REGULAMENTUL GDPR?05. DE CE ESTE IMPORTANT REGULAMENTUL GDPR?06. CUM VA PUTETI PREGATI?07. SOLUTIE...Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) are scopul de a responsabiliza companiile care prelucreaza datele clientilor, in sensul de a le folosi strict in scopul in care au fost preluate de la clienti, de a pastra integritatea si disponibilitatea acestora acestora si de a le proteja.Datele personale reprezinta, orice informatie legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (numita persoana vizata in GDPR). Identificatorii pot fi date de identificare personala, date referitoare la caracteristici personale si contacte, detalii despre starea de sanatate sau despre membrii familiei, identificatori electronici, elemente financiare (bancare, financiare si de avere), caracteristici fizice sau orice alte informatii referitoare la stilul de viata, hobby-uri si interese.Indiferent de cat de mult sau de putin expusa se simte o companie in acest moment, este cert ca trebuie sa fie pregatita sa faca fata oricarei solicitari transmise de catre persoanele vizate, ca urmare a intrarii in vigoare a noului regulament.Exista doua categorii de informatii cu caracter personal pe care aproape orice companie trebuie sa le ia in considerare: cele despre clienti si furnizori si cele despre angajati.Parte dintr-un grup de firme cu prezenta in 5 tari din Sud-Estul Europei, cu doua centre de procesare in Romania si Moldova, Zipper acopera nevoile companiilor de a-si optimiza fluxurile interne.Solutiile si serviciile de prelucrare a datelor si a documentelor receptionate, vehiculate sau expediate dintr-o companie, asigura un suport solid pentru reducerea costurilor si a timpului de procesare.Pentru detalii accesati eZipper.ro.