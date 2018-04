PR2Advertising.ro te invita la a doua editie a conferintei GDPR. Vezi care sunt temele de discutie si cine sunt speakerii confirmati

Cine sunt speakerii

Ziare.

com

Conform noilor reglementari, companiile care nu vor respecta GDPR risca amenzi de pana la 20 milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globala. Tocmai de aceea, este important ca institutiile sa se inteleaga cum vor fi afectate de GDPR si ce trebuie sa faca pentru a evita amenzile uriase aplicate pentru nerespectarea noilor reglemenatri privind protectia datelor cu caracter personal.este Partener Wolf Theiss si coordonator al practicii TMT (tehnologie, media, telecom) si Protectia Datelor cu Caracter Personal, in cadrul biroului din Romania.De-a lungul carierei sale juridice de aproape 20 de ani, Maria a implementat pentru companii majore numeroase programe de compliance si protectia datelor cu caracter personal (EU GDPR) si a sustinut o serie de training-uri externe in domeniile sale de expertiza., DPO si trainer al cursului pentru pregatiea si certificarea ca ofiteri de protectia datelor (DPO), va discuta in cadrului celei de a doua editii a conferintei GDPR, despre ceea ce presupune munca unui DPO, cum ajuta acesta companiile sa se conformeze noilor regrementari privind protectia datelor cu caracter personal impuse de Uniunea Europeana si nu numai.Vino sa il cunosti la evenimentul organizat de PR2Advertising.ro, aduna informatii extrem de utile pentru compania ta si nu ezita sa ii adresezi intrebarile pe care le ai privind DPO si necesitatea si rolul acestuia intr-o organizatie.este avocat partener la Savescu si Asociatii, dar si director Juridice.ro si coordonatorul revistei romane de protectia datelor.In cadrul evenimentului va discuta despre amenzi - tipuri si individualizare, principiile care trebuie respectate de Autoritatea de supraveghere pentru solutionarea cazurilor de neconformitate, categoriile de instrumente corective ale Autoritatii de supraveghere, tipurile de amenzi, criteriile de evaluare pe care Autoritatea de supraveghere ar trebui sa le utilizeze in impunerea amenzilor.este Director Executiv IAB Romania. La conferinta din 25 aprilie 2018, Ioana Anescu va veni cu informatii interesante si relevante privind modul in care GDPR-ul afecteaza colectarea de date in publicitatea online - de ce aceste date sunt importante pentru publicitatea digitala, care sunt provocarile in ceea ce priveste consimtamantul, ce se va schimba din punct de vedere al detinatorilor de continut, dar si al utilizatorilor si cateva cuvinte despre noua platforma internationala Transparency & Consent Framework - dedicata obtinerii de certificari de conformitate cu GDPR-ul pentru publisheri.Evenimentul face parte dintr-o serie de conferinte organizate de PR2Advertising.ro si dedicate managerilor sau antreprenorilor, dar si specialistilor si pasionatilor de PR, advertising, marketing online si offline.Conferintele PR2Advertising.ro reunesc specialisti si reprezentati ai unor companii de top si persoane interesate de tot ceea ce inseamna business, PR, advertising, marketing si promovare online si offline.Participa gratuit la conferinta organizata de PR2Advertising.ro si sustinuta de sponsorii: Pro Management, Wolf Theiss, SEOmark.ro, Premier Palace Hotel & Spa si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin,, Comunicatedepresa.ro, Lege5.ro, LivePR, Profitinfo.ro, Woman2Woman.ro,