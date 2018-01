Schimbare radicala la Facebook. Sacrifica publisherii iar fotografiile cu familia si prietenii vor avea prioritate

Ziare.

Aceasta este cea mai importanta modificare a strategiei de prezentare a continuturilor ce a fost operata in ultimii ani de reteaua de socializare, care doreste astfel sa puna accentul pe bunastarea si binele internautilor."Este o mare schimbare. Oamenii vor petrece mai putin timp pe Facebook, dar acest lucru ne convine, pentru ca acest detaliu va face ca timpul petrecut de ei aici sa devina mai pretios si, in definitiv, acest aspect va fi benefic pentru activitatea noastra", a declarat John Hegeman, coordonatorul departamentului News Feed din cadrul companiei Facebook.Facebook estimeaza ca o fotografie de familie are o valoare mai mare pentru un utilizator decat un clip al unei vedete sau reclama unui brand de imbracaminte."Credem ca interactiunea intre persoane este mai importanta decat consumarea pasiva de continuturi", a mai spus John Hegeman, adaugand ca noua strategie reprezinta "una dintre cele mai importante actualizari" operate vreodata de compania Facebook.Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a spus ca pentru el este o prioritate reunirea in viata reala a persoanelor care folosesc aceasta retea de socializare."Atunci cand vom implementa acest lucru, veti vedea mai putine continuturi publice precum reclame ale unor companii, marci si trusturi mass-media", a scris Mark Zuckerberg intr-un mesaj publicat joi pe contul lui de Facebook.