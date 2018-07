Este dependenta de jocuri video o boala? Argumente contra

Ziare.

E clar ca exista persoane care petrec ore bune sau chiar zile jucandu-se Fortnite, League of Legends sau alte jocuri care sunt extrem de populare in acest moment, insa multi psihologi sunt sceptici ca boala exista ca o problema autonoma.Unii cred ca imbratisarea I.G.D ( internet gaming disorder) ca tulburare mentala este riscanta, deoarece criteriile de diagnosticare sunt inca neclare.I.G.D este dovada vie a ceea ce se intampla atunci cand cercetatorii sunt convinsi ca un obicei rau se transforma in ceva diferit: o boala."Intrebarea este: care este diferenta dintre un obicei prost si o tulburare si unde tragem acea linie", a declarat Scott Lilienfeld, profesor de psihologie la Universitatea Emory. El mai spune ca unii ca el cred ca de cele mai multe ori nu exista o cale sigura prin care sa faci aceasta distinctie.