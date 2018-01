Flick, noua unitate de timp inventata de Facebook. La ce ne ajuta?

We've launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE - Facebook Open Source (@fbOpenSource) January 22, 2018

Un flick este egal cu 1/705.600.000 dintr-o secunda - urmatoarea unitate de timp dupa nanosecunda.In limbajul de programare C ++,-urile sunt folosite pentru a genera efecte vizuale pentru filme, dar si in televiziune. Noua unitate de timp ii ajuta pe programatori sa masoare timpul dintre cadre fara a folosi fractii, informeaza BBC Un cercetator de la Universitatea din Oxford sustine ca inventia nu ar avea un impact general prea mare, dar ar putea contribui la crearea unor experiente mai bune ale realitatii virtuale.Matt Hammond, inginer de cercetare la BBC Research and Development, a declarat ca-ul poate reduce erorile: "cand numerele folosite nu sunt intregi, erorile se pot intinde treptat in calculele calculatoarelor. Aceste erori se pot acumula de-a lungul timpului, provocand in cele din urma inadvertente care devin vizibile".Christopher Horvath, inventatorul-ului, si-a anuntat public inventia pe Facebook la inceputul anului 2017, iar cu ajutorul comentariilor primite a reusit sa o imbunatateasca de-a lungul ultimul an.-ul nu este prima unite de timp inventata de o mare corporatie. In 1998, Swatch a introdus Internet Time, unitate de masura ce imparte ziua in 1000 de "beats", unavand 1 minut si 26,4 secunde.C.S.R.