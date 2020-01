YouTube, acuzata de un ONG ca si-ar fi directionat utilizatorii spre continut video care neaga schimbarile climatice

Ziare.

16 procente dintre cele o suta de clipuri video cele mai vizionate, cu termenul "incalzire globala", contineau informatii eronate, iar primele zece clipuri video cu cele mai multe vizualizari au fost accesate, in medie, de peste un milion de ori fiecare, a afirmat ONG-ul cu sediul in New York, intr-un raport.YouTube a raspuns dand asigurari ca face tot posibilul sa reduca materialele video "problematice" si sa evidentieze, in schimb, sursele cu autoritate, precum si sa afiseze studii referitoare la schimbarile climatice si la alte subiecte.Pe de alta parte, platforma de partajare video apartinand Google si-a aparat pozitia sustinand ca in timp ce va continua sa elimine continutul care promoveaza ura, asa cum este definit prin politica sa, violent sau fraudulos, nu va cenzura continutul care nu-i incalca regulile. ""Sistemele noastre de recomandare nu sunt concepute pentru a filtra sau retrograda videoclipuri sau canale pe baza unor puncte de vedere specifice", a subliniat YouTube la solicitarea AFP.Platforma a amintit ca "a investit semnificativ in reducerea recomandarilor cu un continut problematic si a dezinformarii si in inmultirea celor din surse recunoscute".Organizatia Avaaz a explicat ca a eliminat rezultatele cautarilor efectuate pe YouTube folosind termenii "incalzire globala", "schimbari climatice" si "manipulare climatica" pentru a vedea ce continut suplimentar propune platforma. Proportia continutului video potential inselator a crescut la 21 de procente pentru termenul "manipulare climatica", dar a scazut la 8 procente pentru "schimbari climatice", a precizat ONG-ul, care primeste petitii pe platforma sa si sustine ca "permite cetatenilor sa influenteze deciziile politice la nivel mondial"."Nu este vorba despre libertatea de exprimare, ci de publicitate gratuita", a declarat intr-un comunicat Julie Deruy, director de campanii in cadrul Avaaz."YouTube propune continut video inexact, care risca sa creeze confuzie in randul oamenilor in legatura cu una dintre cele mai mari crize din vremurile noastre", a precizat reprezentanta ONG-ului.O cautare efectuata de AFP pe YouTube cu termenul "incalzire globala" a oferit o pagina cu rezultate in fruntea carora se afla o casuta ce contine un rezumat Wikipedia asupra subiectului si un link catre pagina enciclopediei online. Lista clipurilor video sugerate pe aceasta tema a fost dominata de surse precum National Geographic, NASA, TED si principalele organisme media, inclusiv CBS, PBS, Sky News si AFP.In 2019, conform YouTube, consumul de continut din surse cu autoritate a crescut cu 60 de procente."Prioritizam surse cu autoritate pentru milioane de cautari si propunem link-uri cu informatii pe subiecte susceptibile sa faca loc dezinformarii - inclusiv despre schimbarile climatice - pentru a oferi context", a indicat YouTube.Avaaz a solicitat YouTube sa retraga toate clipurile video de dezinformare pe tema schimbarilor climatice din recomandarile sale si sa se asigure ca acest continut nu produce venituri din reclame. De asemenea, asociatia doreste ca YouTube sa colaboreze cu specialisti in fact-checking (verificare de informatii) si sa afiseze sfaturi cu unele corecturi ale materialelor video care contin date false despre schimbarile climatice.Potrivit Avaaz, YouTube a plasat automat publicitate in anumite materiale video contestate, permitand serviciului si creatorilor de continut sa castige bani.Acest lucru se poate aplica in cazul materialelor video de stiri care exprima aspecte divergente din dezbaterea privind schimbarile climatice, noteaza AFP.YouTube ofera deja publicitarilor sisteme care impiedica afisarea reclamelor acestora pe anumite tipuri de continut, cum ar fi discutiile pe tema schimbarilor climatice.Samsung, L'Oreal, Danone si grupurile pentru protejarea mediului Greenpeace si Friends of the Earth au solicitat pe YouTube sa reduca dezinformarea climatica, a declarat Avaaz. "YouTube nu ar trebui sa ofere, sa sugereze, sa promoveze, sa faca publicitate sau sa conduca utilizatorii spre dezinformare", a spus Deruy.