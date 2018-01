Cel mai simplu mod sa afli viteza ta de Internet si daca primesti mai putin decat platesti

Ziare.

com

E relevant cum afli viteza pe Internet, ca sa stii cat (nu) iti ofera furnizorul tau. RCS-RDS a fost primul operator care a facilitat accesul la conexiuni gigabit. Asta inseamna aproape 1Gbps, desi mai realist e spre 700-800Mbps pe cablu. Pe wireless, viteza Internetului e de trei ori mai mica.In cazul Digi Mobil, Orange sau Vodafone, toti trei se lauda cu 4G, dar viteza pe Internet fluctueaza mult. Asta in timp ce Romania este una dintre tarile din lume in care conexiunile la Internet sunt extrem de rapide.Indiferent de abonamentul pe care il ai, ai promisa o anumita viteza maxima de acces la Internet. Conteaza sa afli insa cum e viteza ta pe Internet, ca sa stii cat de departe e de adevar promisiunea.Am folosit pentru acest tutorial doua site-uri internationale si o solutie locala. Am testat conexiunea wireless de la RCS-RDS, dar procesul e acelasi si pe 4G.