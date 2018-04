Finantele ar vrea sa acopere deficitul din vanzarea de licente 5G. Socoteala de acasa nu se potriveste, insa, cu cea din targ

Ziare.

La inceputul acestei saptamani, Ministerul de Finante anunta, potrivit Agerpres , ca are nevoie de 2,3 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului bugetar, in 2018. Parte din aceasta suma - adica circa 1,3 miliarde lei din informatiile si calculele- ar urma sa provina din vanzarea de licente 5G catre operatorii de comunicatii din Romania.Concret, acest lucru ar insemna ca statul, prin Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), ar trebui sa scoata la licitatie frecventele pe care operatorii de telecomunicatii din tara noastra sa le cumpere si sa le foloseasca pentru a le oferi romanilor servicii de calitate superioara, la strandarde 5G. Acestea sunt, momentan, cele mai inalte standarde din industie. Cine are 5G se bucura, printre altele, de viteze de internet de 10 ori mai mari decat utilizatorii serviciilor cu strandard 4G si de posibilitatea de a se conecta la o gama mai larga de dispozitive.Ar fi bine, deci, sa avem cu totii acces la servicii 5G, cat mai repede. Problema este ca Romania, la acest moment, nu e inca pregatita pentru adoptarea acestui nou strandard. Potrivit informatiilor pe care presedintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor din Camera Deputatilor, Catalin Drula, le-a oferit pentru cititorii, licentele nu se vor putea vinde in acest an, deci nici bani la buget nu se vor putea incasa, din aceasta sursa."Aceste sume care ar trebui sa provina din licitatia pentru licente 5G nu vor veni, in niciun caz, mai devreme de sfarsitul anului 2019. Cel mai probabil este, insa, sa se intample in 2020. In consecinta, includerea lor in bugetul pe 2018 nu este altceva decat o fictiune.Putem spune acum ca, cel mai probabil, licitatia va fi demarata anul viitor, dar nici aceasta nu e o certitudine. Guvernul abia elaboreaza acum intr-un grup larg de lucru, coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, o strategie a Romaniei pentru 5G. Suntem, deci, destul de departe de incasarea banilor pe licente", explica deputatul Catalin Drula.Fostul ministrul al Comunicatiilor din cabinetul Ciolos, Marius Bostan, apreciaza ca daca nu isi va face bine calculele, statul risca sa castige din vanzarea licentelor 5G - indiferent cand va avea loc aceasta - mai putin decat spera."Sigur, atunci cand vorbim despre cum ar putea ajunge acesti bani la stat, solutii s-ar putea gasi. Banii castigati din vanzarea licentelor se pot duc la ANCOM, dar aceasta ar putea gasi modalitati de a-i vira la bugetul de stat. E teoretic posibil. Problema este ca banii din licentele de 5G au si ei niste destinatii, printre care si investitiile in insfrastructura de telecomunicatii.Ceea ce e greu de spus, la acest moment, este cati bani va obtine, intr-adevar, statul din vanzarea acestor licente. Va spun si de ce: tehnologia 5G necesita investitii mari. Cu titlu general, sa spunem ca in loc sa ai antene din kilometru in kilometru, cum se intampla pana acum la standardele 3G si 4G, la 5G le vei avea din 250 in 250 de metri. Si doar in orase, pentru ca in afara lor, investitia ar fi prea mare. In consecinta, operatorul care castiga licente de 5G trebuie sa investeasca mult, iar asta inseamna ca s-ar putea sa nu mai aiba cum plati sume mari la licitatiile pentru frecvente", ne-a explicat Marius Bostan.Stim, deci, cu siguranta, ca statul nu va incasa bani, in acest an, din vanzarea de licente 5G. Ceea ce ramane sa vedem este din ce investitii sau cheltuieli va taia sau ce altceva va gasi sa vanda, pana la urma, Ministerul Finantelor pentru a tine deficitul bugetar in limita de 3%.