5 moduri prin care poti folosi Google Analytics pentru a evalua rezultatele optimizarii SEO

Cu cat un site ocupa pozitii mai bune in SERP, cu atat va atrage mai mult trafic, nu-i asa? Insa SEO nu se rezuma doar la atat, ci are un rol mult mai important in evolutia unui business in mediul online, si anume de a aduce o crestere a vanzarilor.Din fericire, unul din cele mai eficiente instrumente pentru evaluarea rezultatelor optimizarii SEO este gratuit, si probabil deja il folosesti pentru website-ul tau: Google Analytics Am stat de vorba cu Ovidiu Joita, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti in optimizare SEO din Romania, si managerul agentiei iAgency , referitor la interpretarea rezultatelor din Analytics. Iata cinci moduri prin care, potrivit acestuia, poti folosi Google Analytics pentru a evalua cu acuratete rezultatele strategiei tale de optimizare SEO:Desi poate parea un lucru evident, este suprinzator cate companii se alarmeaza in momentul in care vad o scadere de trafic si trag concluzia ca traficul organic este cauza-radacina.De multe ori, daca cercetezi situatia un pic mai in amanunt, poti constata ca de fapt traficul organic este in crestere, insa scaderea traficului total se datoreaza unui declin al altor tipuri de trafic (de ex, traficul direct).Primul pas pe care trebuie sa il faci pentru a analiza traficul organic este sa accessezi raportul Channel Grouping, pe care il gasesti efectuand click peAstfel, poti vizualiza diferitele surse de trafic. Accesand "", vei putea analiza in detaliu indicatorii corespunzatori traficului organic.Acest raport este unul din cele mai importante in evaluarea rezultatelor strategiei de optimizare SEO, avand posibilitatea de a analiza metrici mai complecsi, precum landing page-urile si cuvintele cheie care au atras cel mai mult trafic organic si multi alti indicatori importanti.Multi considera "calitatea" ca fiind un atribut subiectiv, pe care nu il poti masura, insa specialistii in optimizare SEO nu sunt de acord cu aceasta afirmatie.Din contra, exista multe moduri de a evalua calitatea traficului organic pe care il obtii cu ajutorul optimizarii SEO.Cel mai des utilizat raport din Google Analytics pentru a masura cresterea sau scaderea calitatii traficului organic este Assisted Conversions ().Setand intervalul de timp la "" si comparandu-l cu "", vei obtine o comparatie lunara a conversiilor obtinute in urma traficului organic.Cu ajutorul Google Analytics, poti afla ce valoare aduce optimizarea SEO business-ului tau si cat de rentabil este in comparatie cu Google Adwords. Pentru asta, va trebui sa ai acces la un cont Google Adwords si sa sincronizezi Google Analytics cu contul de Search Console.Primul pas este sa navighezi catre. Avand deschis acest raport, deschide contul de Google AdWords intr-un alt tab al browser-ului si acceseazaAlege "", tasteaza cuvintele cheie pe care le ai afisate in Google Analytics Queries, si da click pe "".Apasand apoi pe butonul "", vei putea vedea pentru fiecare cuvant cheie in parte o suma estimativa pe care marketerii o platesc prin intermediul Google AdWords.Aceasta este o modalitate excelenta de a afla cati bani te ajuta optimizarea SEO sa economisesti, bani pe care altfel i-ai fi platit pentru publicitate de tip pay-per-click.Viteza de incarcare a paginilor unui site este un aspect neglijat adeseori de catre antreprenorii online.Pe langa faptul ca viteza de incarcare este un factor care influenteaza experienta utilizatorului, aceasta a devenit de ceva timp si un criteriu de care algoritmii Google tin cont atunci cand ierarhizeaza site-urile.Daca investesti timp si bani in optimizarea SEO pentru a obtine pozitii de top in Google, este pacat sa le pierzi din cauza vitezei mici de incarcare a paginilor site-ului.Pentru a masura viteza de incarcare pentru fiecare pagina a website-ului, acceseazaAstfel, le poti identifica pe cele care stau prost la acest capitol si poti interveni rapid pentru a remedia problema.Uneori modul in care prezinti anumite informatii poate face cu adevarat diferenta. Un client sceptic, care nu isi bate capul cu cifre si indici, poate fi convins daca informatia este prezentata sub forma unor grafice intuitive.Pentru a-ti personaliza tabloul de comanda din Google Analytics, astfel incat sa afiseze strict informatiile dorite, acceseaza