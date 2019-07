7 sfaturi pentru cei care vor sa-si aleaga corect specialistul SEO

La JediSEO School poti afla lucrurile care conteaza cu adevarat in SEO

In Romania, Google este canalul pe care vrei sa te asiguri ca ai o vizibilitate ridicata, iar pentru a face acest lucru este obligatorie o optimizare facuta in mod corespunzator si de aceea este nevoie de specialisti.Romania duce lipsa de specialisti in SEO, asa ca alegerea unui furnizor cu adevarat profesionist este o misiune dificila, mai ales pentru companiile care vor sa apeleze in premiera la astfel de servicii.Ovidiu Joita, fondatorul JediSEO School , si iAgency , agentie de SEO din top 3 in Romania, ne ofera cele mai utile sfaturi in ceea ce priveste alegerea corecta a unui furnizor de SEO specializat."Activitatea de SEO din prezent se intersecteaza intr-o foarte mare masura cu marketingul online si, cu cat activezi in domeniul competitiv, cu atat strategia devine mai complexa si actiunile necesare atingerii rezultatelor genereaza un volum mai mare de munca.Alegerea furnizorului pentru serviciile SEO este dificila in prezent, cand Google lucreaza constant la algoritmii sai de clasificare, introducand si elemente de inteligenta artificiala.In prezent, majoritatea specialistilor SEO sunt depasiti de ultimele noutati ale algoritmilor Google, algoritmi ce au suferit modificari majore in 2014-2015 prin introducerea Indicatorilor de User Experience si Brand. Nu in 2018 sau in 2019 au aparut acesti noi factori de SEO, au trecut 4-5 ani", declara Ovidiu Joita.Daca sunt vizibili pe cele mai importante expresii de cautare din domeniul SEO sau, cu alte cuvinte, daca au avut succes pentru ei, ai sanse sa aiba succes si pentru tine. Nu tine cont de anunturile platite, ci de cele organice, pentru ca oricine poate plati sa apara in Google. Cele mai importante expresii din SEO sunt: "optimizare SEO", "agentie SEO", "servicii SEO";Vezi daca te inteleg si iti spun macar o idee de marketing la care nu te-ai gandit. In ziua de astazi, diferentiatorii de business sunt importanti in SEO, in special pe domeniile competitive;Asigura-te ca-ti arata clienti reali si nu site-uri care sunt clasate bine in Google, de a caror optimizare se ocupa alte agentii. In acest sens, observa site-uri aflate pe nise competitive. Iti pot "lua ochii" cu prima pozitie in Google pentru expresii pe care nu le cauta nimeni. (Ex: gogosarie Iasi);Agentia sau specialistul de SEO trebuie sa-ti arate un raport pentru un client cu buget asemanator ca cel pe care ti-l propun tie, ocazie cu care poti analiza si rezultatele;Fugi cat poti de repede daca esti taxat la numar de cuvinte cheie sau daca te intreaba pe tine care sunt cuvintele cheie pentru care sa-ti faca SEO;Daca activezi intr-un domeniu competitiv, vei avea nevoie de costuri bune de la publisheri;7. Daca esti un brand important care tine la calitate si unitate in comunicare,Potrivit fondatorului JediSEO School, agentia SEO sau freelancer-ul trebuie ales si in functie de competitia existenta intr-un domeniu de activitate.Cu cat competitia este mai scazuta, cu atat algoritmul de ranking Google analizeaza mai putine date, asa ca pot avea rezultate pozitive si cei care au ramas la doua notiuni de SEO: optimizarea On-Page si optimizarea Off-Page. Dar intr-o piata competitiva, doar aceste lucruri nu te pot ajuta sa ajungi in top.JediSEO School este prima scoala de SEO din Romania, iar cursurile sunt coordonate chiar de Ovidiu Joita, care doreste sa-si transmita experienta sa pentru a crea o piata formata cu adevarat din specialisti SEO.Primele doua editii ale cursurilor JediSEO School au atras interesul inclusiv din partea antreprenorilor, dar si a unor specialisti cu experienta in marketingul clasic, din cadrul unor companii foarte mari."Cursantii vor invata care sunt actiunile necesare pentru ca un site sa ajunga in pozitii de top in Google, cel mai important motor de cautare in Romania. De la mine au tot suportul. Vreau sa transmit mai departe cunostintele si experienta mea acumulata in ultimii 15 ani.Imi doresc ca aceasta piata de SEO sa creasca si la noi, imi doresc ca 'lupta' concurentiala sa se dea prin strategii de comunicare si branding si nu prin cunostinte de baza, cum se intampla acum", subliniaza fondatorul JediSEO School.1) Optimizare On-Page - Clasic SEO2) Comunicare Off-Page si linkbuilding - Clasic SEO3) Indicatorii de User Experience - New SEO Marketing4) Valoarea brandului in online - brand awareness - New SEO MarketingCei care doresc sa fie la curent cu activitatile JediSEO School pot accesa urmatoarele link-uri: www.jediseoschool.ro si https://www.facebook.com/JediSEOSchool.ro