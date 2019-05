Ce salarii au romanii care lucreaza in SEO si la ce nivel pot ajunge?

Romania are deficit mare de specialisti in SEO

Proiecte precum JediSEO School pot schimba radical piata SEO

Perspectivele profesionale si materiale in acest domeniu sunt destul de vaste, in conditiile in care serviciile de marketing online, in general, si cele de SEO, in special, sunt accesate de tot mai multe companii care vor sa aiba o prezenta puternica in online."Salariile din domeniul serviciilor SEO sunt similare cu cele din alte zone de marketing online. Tendinta este, insa, de crestere odata cu acceptarea si intelegerea venite din partea clientilor. In aceste conditii au aparut si bugete mai mari, conforme cu rezultatele dorite de acestia. In prezent, salariile nete sunt cuprinse intre 500 si 1.000 de euro in aceasta piata, variatiile fiind date de nivelul de cunostinte ale angajatului.In schimb, un fost coleg din agentie, care ocupa functia de Head of SEO in cadrul unui lant de magazine de bricolaj din Marea Britanie, are un salariu de 5.000 de lire sterline.Chiar daca pare o suma foarte mare, brandurile mari din Romania cauta astfel de oameni calificati, dar, din pacate, nu au unde sa-i gaseasca. Ca sa ajungi specialist in SEO, ai nevoie de pregatire", declara, agentie SEO, marketing online si PPC, si, prima scoala de SEO din Romania.Desi domeniul nu mai este unul neaparat nou, numarul celor care lucreaza in SEO nu este unul care sa acopere necesitatile pietei, iar in ceea ce priveste numarul specialistilor este si mai redus, cu toate ca este un domeniu care poate oferi beneficii financiare consistente.Principalele cauze ale acestui deficit se explica printr-o perceptie gresita in ceea ce priveste activitatea in sine, modul in care s-a schimbat SEO in ultimii ani si lipsa unor cursuri specializate, in urma carora cei interesati sa invete cele mai importante aspecte despre SEO."Lipsa unor cursuri temeinice de marketing online in facultatile de profil este una dintre cauzele acestui deficit de specialisti. O alta cauza este ca, pana in urma cu 3 ani, activitatea de SEO era mult mai simpla si nu necesita cunostinte generale de marketing. In prezent, un specialist SEO trebuie sa fie in primul rand un bun specialist in marketing, in comunicare, sa aiba si viziune de business buna. Totodata, exista perceptia ca sunt importante cunostintele de programare, dar SEO nu inseamna programare. Astazi, SEO inseamna marketing online, branding, notiuni mult mai largi si mai complexe", explica Ovidiu Joita.Lipsa specialistilor reprezinta un dezavantaj nu doar pentru agentiile de marketing online care vor sa angajeze oameni cat mai bine pregatiti, ci si pentru firmele care au nevoie de servicii SEO si ajung sa contracteze servicii ce nu le aduc niciun beneficiu."La nivel de piata, exista putine agentii specializate in SEO, daca ne raportam la numarul de potentiali clienti. Vorbim aici despre agentii care aduc rezultate clientilor din portofolii, pentru ca exista insa multi oameni nepregatiti care profita de lipsa de cunostinte ale antreprenorilor si solicita bani pentru servicii pe care nu le ofera sau le ofera la o calitate indoielnica, fara sa produca rezultate benefice clientilor", declara fondatorul iAgency si JediSEO School.Deficitul de oameni in marketingul online poate fi observat cu usurinta. Site-urile cu joburi sunt pline de anunturi pentru "oamenii din online", ceea ce reprezinta un avantaj pentru cei care vor sa obtina salarii mari. Tocmai pentru ca au nevoie de oameni pregatiti, companiile sunt dispuse sa negocieze si sa ofere salarii mai mari pentru a angaja un specialist.Ovidiu Joita, care are o experienta de peste 15 ani in marketing-ul online, afirma ca pentru piata locala, proiecte precum JediSEO School sunt vitale, atata timp cat in facultati adevaratii specialisti nu au posibilitatea sa predea, desi sunt la curent cu tot ce se intampla in lumea reala."Imi doresc ca peste 2-3 ani sa pot pune bazele unei facultati private de marketing online, in care sa predea specialistii de top pe care-i avem pe diferite ramuri, fara sa aiba studii pedagogice. Am discutat cu alti colegi din piata online si sunt interesati de un astfel de proiect. E greu de realizat fara o finantare serioasa, dar speram sa gasim solutii pentru un asemenea proiect", conchide Ovidiu Joita.a debutat in luna februarie a acestui an, iar la inceputul lunii iunie, Ovidiu Joita va da startul celei de-a doua promotii, cursuri care sunt adaptate celui mai nou update de la Google in ceea ce priveste algoritmul de notare a site-urilor.1) Optimizare On-Page - Clasic SEO2) Comunicare Off-Page si linkbuilding - Clasic SEO3) Indicatorii de User Experience - New SEO Marketing4) Valoarea brandului in online - brand awareness - New SEO MarketingCei care doresc sa fie la curent cu activitatile JediSEO School pot accesa urmatoarele link-uri: www.jediseoschool.ro si https://www.facebook.com/JediSEOSchool.ro