Crearea unui WebSite Propriu este cel mai important pas pentru promovarea afacerii tale in mediul Online !

In ziua de azi, crearea unui Site Web nu mai este un proces exclusiv disponibil doar pentru specialistii in IT sau Web Design, deoarece de-a lungul timpului au fost create solutii simple dar si eficiente care pot fi utilizate de oricine si care si-au demonstrat calitatea prin rezultatele obtinute.In acest articol veti putea descoperi pasii necesari pentru lansarea unui website propriu cat si cele mai importante aspecte pe care trebui sa le aveti in vedere inainte de a incepe.Daca sunteti pasionati de Web Design sau pur si simplu doriti sa va construiti gratuit un Site Web prin care sa va impartasiti afacerea, pasiunea sau munca pe Internet incercati WebWave si veti beneficia de o platforma profesionala si intuitiva care va permite sa obtineti rezultatele mult dorite!1. Adunati informatiile pe care le veti amplasa pe site-ul dumneavoastra;2. Alegeti platforma pentru crearea website-ului;3. Aranjati continutul corespunzator pe website;4. Alegeti un serviciu de gazduire adecvat;5. Inregistrati-va domeniul (adresa site-ului web).Mai intai este necesar sa identificam si sa punem la punct ce informatii vom publica pe site-ul nostru.Nu exista un singur raspuns la aceasta intrebare, de aceea v-am pregatit mai jos o lista care contine informatiile cele mai des intalnite:1.- aceasta este de fapt cea mai des cautata informatie de catre vizitatori. Va recomandam sa le includeti insa pentru a aduce un plus adaugati si un formular de contact pentru ca utilizatorii sa poata expedia mesaje, direct de pe site.2.- serviciile sau produsele oferite, cat si alte informatii importante. Spre deosebire de o carte de vizita un Site Web poate contine mult mai multe detalii despre produsele companiei. Poti prezenta oferta de pe site in mai multe feluri: lista de preturi, portofoliu pentru serviciile mai putin standardizate etc.3.- unde veti putea descrie, avantajele, succesele si experienta de activitate in domeniu. Aceasta subpagina este locul unde vizitatorii vor decide daca merita sa aiba incredere in compania dumneavoastra sau nu.Platforma WebWave va permite sa creati gratuit un website propriu fara a avea cunostinte de Programare sau Web Design, aceasta este foarte intuitiva si va va ajuta sa structurati totul exact cum va imaginati.In cazul in care nu doriti sa incepeti de la zero puteti alege unul din Sabloanele Gratuite care sunt si optimizate pentru dispozitivele mobile.Cu siguranta veti gasi unul pe placul dumneavoastra deoarece varietatea este foarte larga, cateva exemple ar fi: Blog Personal, Salon de Frumusete, Salon de Coafura, Consultant Financiar, Proiect Universal, Educatie, Scoala de Football, Agentie de Marketing, Portofoliul Fotografului si asa mai departe.Template-urile WebWave pot fi personalizate extrem de profund si ajustate la necesitatile afacerii dumneavoastra prin crearea unor sectiuni noi.Toate acestea cat si suportul tehnic in limba romana fac realizarea website-urilor foarte usoara.Platforma WebWave va pune la dispozitie avantaje cheie pentru realizarea unui site web de succes, printre care:1. Gazduire gratuita2. Sabloane gratuite3. Trafic de date nelimitat4. Spatiu de stocare nelimitat5. Siguranta certificatului SSL6. Domeniu (.ro) gratuit pentru primul an7. Numar nelimitat de casute postale (e-mail)Teoretic, tot continutul necesar poate fi amplasat pe un onepager - o singura pagina care include tot continutul site-ului. Dar de cele mai multe ori se creeaza cateva subpagini separate.Este mult mai usor sa administrezi continutul aranjat pe subpagini separate ale site-ului decat in sectiuni separate ale unei singure subpagini.De asemenea, anumite fisiere ale site-ului contin prea multe informatii, sunt prea mari pentru a asigura o incarcare rapida a subpaginilor. Din aceasta cauza autorii site-urilor prefera de multe ori sa amplaseze imaginile pe subpagina galerie, harta pe subpagina contact si asa mai departe.Un alt aspect important il reprezinta ierarhia continutului. Este bine sa amplasam Continutul cel mai Important in partea superioara a site-ului. Cu cat continutul este amplasat mai sus, cu atat va fi mai aproape de utilizator, acesta nu va fi fortat sa scroleze subpagina pentru a accesa aceasta informatie.Atunci cand creati site-ul in WebWave nu trebuie sa va ingrijorati in privinta gazduirii. Serverele WebWave si-au demonstrat eficienta deservind chiar si site-uri cu sute de subpagini. Aceste servere nu implica plafoane pentru volumul traficului de date si sunt monitorizate de administratori cu experienta.Platforma WebWave creeaza automat versiuni de rezerva, deci chiar daca au fost efectuate modificari nu prea reusite pe site, versiunile precedente ale acestuia pot fi recuperate foarte usor.Adresa unui website (domeniul) contine de obicei: numele persoanei, denumirea companiei, a brandului sau domeniul de activitate.Inregistrarea domeniului este simpla, in special atunci cand efectuam totul conform instructiunilor. Este important ca denumirea domeniului sa reprezinte activitatea desfasurata cat si sa fie usor de memorat si de scris.Platforma WebWave ofera posibilitatea de a inregistra direct un domeniu web, astfel incat totul va fi intr-un singur loc: securitate, platforma pentru construirea website-ului, gazduirea si domeniul.Crearea unui Site Web este un pas important in promovarea afacerii in mediul online, cu siguranta se merita sa beneficiati de aceasta oportunitate si sa incepeti aceasta calatorie fara a face eforturi financiare exagerate si fara a avea cunostinte de Programare sau Web Design mai ales cand aveti la dispozitie o platforma ca WebWave , unde crearea site-urilor este gratuita si nu veti fi limitati sau presati de timp.