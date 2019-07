Gamingul, o industrie care explodeaza in 2019. Statistici cat se poate de interesante

Ziare.

Nici nu are cum sa fie, in conditiile in care jocuri precum PUBG reusesc sa atraga milioane de oameni care se joaca in acelasi timp pe platforma, ceea ce genereaza o multime de alte reactii, cum ar fi mii de cautari dupa pubg hacks Statisticile sunt mult mai impresionante de atat, insa. Cei de la battlelog.co au facut o lista cu cele mai interesante statistici despre gaming, care contureaza un domeniu al viitorului, in care merita sa se investeasca.1. Cele mai populare platforme medii de joc sunt telefoanele mobile, care au depasit consolele si PC-urile in popularitate. Astfel, 34% dintre cei care se joaca prefera sa se joace pe telefon sau chiar pe smartwatchuri, 26% apreciaza consolele si televizoarele iar 25% prefera PC-ul. Cu siguranta, viitorul este al jocurilor mobile, ceea ce justifica interesul unor producatori mari, precum cei care au facut Apex Legends, pentru mobil.2. Majoritatea iubitorilor de jocuri sunt din China. Nu mai putin de 41% din piata este acoperita de chinezi, urmati de Statele Unite cu 32%.3. Cel mai popular joc din lume este PUBG. Acesta are cele mai multe incasari si cei mai multi jucatori care se afla in acelasi timp pe platforma. Pe lista jocurilor populare se numara si Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda sau Overwatch.4. Jucatorii sunt din ce in ce mai interesati de hacks. Expresii precum " Hack for Apex Legends " sunt din ce in ce mai cautate. Motivatia este data de incrancenarea din ce in ce mai mare din jocuri, dar si de mize. O multime de jocuri au premii consistente pentru cei care castiga, iar luptele sunt din ce in ce mai complexe.5. Cel mai vandut joc din toate timpurile este Sims 3. Acesta are peste 8 milioane de unitati vandute, ceea ce este o valoare de-a dreptul impresionanta. Pe locul 2 se afla World of Warcraft, iar pe locul 3 Diablo III.Sunt multe motive pentru popularitate. In principiu, este din ce in ce mai popular pentru ca presupune contactul cu alti jucatori reali, iar creierul uman este setat pentru competitie.Gamingul este o varianta ieftina de distractie, care poate sa fie facuta din confortul propriei case, este o solutie prin care se pot dezvolta o multime de abilitati si poate fi chiar si un mediu de lucru din viitor.Sunt din ce in ce mai multe jocuri din care jucatorii pot castiga bani si chiar pot trai decent.Ramane de vazut cum va evolua in timp, insa un lucru este cert: gamingul este un domeniu al viitorului.