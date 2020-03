Milioane de site-uri ar putea sa nu mai functioneze normal azi

Ziare.

Organizatia care elibereaza aceste certificate, ISRG, a dezvaluit ca trei milioane de astfel de documente digitale trebuie revocate imediat, informeaza BBC Astfel, internautii care intra pe site-urile respective vor fi intampinati de un avertisment ca pagina web nu este sigura.Un expert in domeniu sustine ca aceasta problema poate duce la o "pierdere a increderii".Grupul de cercetare in domeniul securitatii internetului (ISRG) este ONG-ul din spatele proiectului numit Let's Encrypt, iar luna trecuta a sarbatorit eliberarea certificatului 1 miliard.Proiectul are cativa sustinatori de renume, inclusiv Cisco, Facebook si Google.Intr-un e-mail de notificare adresat clientilor sai, organizatia a transmis: "Am descoperit recent o eroare la certificatul Let's Encrypt, in codul de autorizare.Din pacate, acest lucru inseamna ca trebuie sa revocam certificatele care au fost afectate de eroare. Asta include unul sau mai multe dintre certificatele dvs. Ne cerem sincer scuze pentru aceasta problema".ISRG a mai precizat ca site-urile trebuie sa isi reinnoiasca certificatele digitale, astfel incat paginile web sa nu fie afectate.Termenul limita este 4 martie, deci ramane de vazut pe ce site-uri vor intampina internautii probleme. Practic, paginile web a caror certificate digitale nu au fost reinnoite vor afisa un mesaj de avertisment catre oamenii care le acceseaza.A.D.