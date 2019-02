Plum Media Bucuresti - servicii web design si promovare online

Cine este agentia Plum Media Bucuresti

Indiferent de proiect si de tipul businessului, totul devine simplu cand lucrezi cu o echipa care se stie sa se plieze exact pe nevoile tale. Rezultatele sunt intotdeauna cele mai bune daca alegi o echipa cu o experienta in domeniu, creativa, transparenta si intotdeauna pregatita pentru noi provocari.Implementarea unui proiect web (magazin online, site de prezentare, promovare online, etc) este pasul esential atunci cand incepi o afacere, iar experienta echipei si o buna comunicare intre client si dezvoltator sau specialist de marketing este esentiala.Echipa PlumMedia poate transpune orice idee de afacere in website-ul pe care ti-l doresti. Orice afacere va fi pe maini bune, fie ca este vorba despre un proiect de web design sau marketing online.Se pune accent pe: accesibilitate si experienta utilizatorului (UX), mobil first, flat design, gif-uri animate, motion design, module care inglobeaza inteligenta artificiala (AI), automatizari si optimizarea resurselor umane (chatboot), sketch as the go, broken grid, organic shapes, programe pentru automatizarea task-urilor de marketing, marketing prin continut si marketing prin video (animate, explainere), utilizarea big data, branding ca si unealta de marketing, voice search, securitatea informatiilor, implicarea activa in campanii de CSRServiciile oferite de catre echipa PlumMedia includ si achizitia domeniilor .ro dorite, deoarece o data cu intrarea in noul an, au devenit partener oficial Rotld.Avand o gama completa de servicii, agentia web Plum Media este cea mai buna alegere!Este o agentie web din Bucuresti, specializata in furnizarea de solutii profesionale pentru dezvoltarea afacerilor in mediul online. Aceasta agentie pune accent pe comunicarea si abordarea deschisa, transparenta si plina de profesionalism.Activa in diverse campani a mai multor ONG-uri printre care se numara: Asociatia Tara Tinerilor Uniti, Asociatia Culturala Tonic Productions echipa PlumMedia are experienta necesara in crearea si promovarea online a oricarui tip de business.Furnizarea de servicii ce includ tehnologii inovative, transparenta, profesionalismul si dedicarea sunt doar cateva din valorile ce caracterizeaza echipa PlumMedia.Daca aveti nevoie de o echipa cu experienta care sa va garanteze succesul in mediul online, daca va doriti numai rezultate cunatificabile si o colaborare transparenta, nu ezitati sa contactati agentia web PlumMedia Bucuresti.Ii gasiti pe Bd Decebal, Nr.26, Bl.S2, Sc.1, Et.4, Ap.7, sector 3, Bucuresti sau puteti stabili o intalnire, sunand la numarul 0733.982.759 sau trimitandu-le un mail la adresa: office@plummedia.ro