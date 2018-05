Cofondatorul WhatsApp Jan Koum pleaca, revoltat ca Facebook vrea sa slabeasca sistemul de criptare

Ziare.

Jan Koum, unul dintre cei mai aprigi aparatori ai protectiei datelor persoanle, se afla in dezacord cu strategia WhatApp si se opunea incercarilor Facebook de a folosi informatii private inregistrate de mesagerie si de a-i slabi sistemul de criptare, potrivit The Washington Post (WP), care citeaza surse la curent cu discutiile."Sunt aproape zece ani de cand Brian si cu mine am lansat WhatsApp si a fost o aventura incredibila cu unul dintre cei mai buni", afirma directorul general al WhatsApp pe pagina sa de Facebook, referindu-se la cofondatorul serviciului, Brian Action.Jan Koum nu a precizat data plecarii sale si nu a putut fi contactat imediat.Brian Acton a parasit societatea in seprembrie.WhatsApp este folosita de peste un miliard de persoane, in intreaga lume.Facebook si-a intensificat eforturile, in ultimile luni, in vederea unei rentabilizari a WhatsApp care, spre deosebire de reteaua de socializare, nu propune publicitate.