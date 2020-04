Facebook a lansat un serviciu de fact-checking pe WhatsApp pentru informatiile despre COVID

Ziare.

Intr-o noua incercare de combatere a continutului manipulat, Facebook a anuntat ca lucreaza impreuna cu serviciul local de verificare a faptelor Facta , care analizeaza continutul difuzat pe WhatsApp, care include continut video, audio si foto, transmite Reuters.Utilizatorii pot trimite continut la Facta prin intermediul mesageriei WhatsApp, pentru a verifica daca este autentic.WhatsApp este cea mai populara platforma de mesagerie din Italia, tara care este epicentrul epidemiei de coronavirus in Europa.Traficul de pe WhatsApp a crescut de cand Guvernul a luata masuri de restrictionare a circulatiei persoanelor, utilizatorii recurgand la retelele de socializare pentru a tine legatura cu rudele si prietenii.Aplicatia de mesagerie este insa un mijloc de difuzare de informatii false legate de situatia dramatica din spitale si a unor filme in care se afirma ca virusul, care a ucis 13.915 persoane in Italia, a fost creat in laborator sau ca nu exista deloc.WhatsApp are 2 miliarde de utilizatori la nivel mondial si a incercat sa gaseasca modalitati prin care platforma sa nu mai fie folosita pentru raspandirea de stiri false.Si la noi in tara au circulat online diverse informatii false. Iata un exemplu - Ministerul Educatiei dezminte un fake news, care circula pe Whatsapp: Cursurile nu se reiau pe 6 aprilie! Vom face denunt penal