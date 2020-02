Grupurile de Whatsapp nu sunt chiar private. Google a indexat circa 470.000 de rezultate

Ziare.

Linkurile prin care o persoana este invitata in grupuri private de discutii pe WhatsApp sunt indexate de Google, ceea ce le face accesibile oricui le cauta, potrivit The Verge si Vice.Intrarea intr-un grup privat de Whatsapp se face in general prin invitatie si deci prin trimiterea unui link pe care cel invitat trebui sa dea click. Insa din cauza unei aparente brese in programarea aplicatiei si in functie de locul unde este publicat link-ul respectiv, oricine care face cautari suficient de specifice pe Google poate descoperi si intra pe un grup privat anume.Google are indexate circa 470.000 de rezultate pentru o simpla cautare ca "chat.whatsapp.com,", parte din URL-ul prin care se fac invitatiile catre grupurile de Whatsapp.Publicatia americana Motherboard a folosit un numar specific de cautari pe Google pentru a gasi linkuri de invitatie pe grupuri de Whatsapp. Multe dintre link-urile indexate de Google duc la grupuri pe care sunt distribuite materiale si video-uri pentru adulti.Insa altele par sa fie create pentru categorii specifice. Publicatia a intrat intr-un grup de discutii Whatsapp care se descrie ca fiind pentru ONG-urile acreditate de Natiunile Unite. Dupa accesarea grupului, Motherboard a putut sa vada lista de participanti si numerele de telefon ale tuturor participantilor la grup.In raspuns, Whatsapp a comentat ca link-urile de invitare nu ar trebui publicate pe orice site ci dimpotriva, distribuite in conversatii private. Daca link-urile sunt distribuite pe site-uri publice este vina utilizatorilor, a raspuns si Google.Atunci cand intra intr-un grup, un membru are acces la discutiile si continutul din grupul respectiv.