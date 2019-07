Retelele de socializare au si ele partea lor buna pentru sanatate. Iata cu ce te ajuta

Ziare.

Studiul, realizat la Universitatea Edge Hill, a aratat ca a petrece timp interactionand cu prietenii si familia, pe WhatsApp, de exemplu, este benefic psihicului, arata The Independent Cu cat petrecem mai mult timp pe aceasta retea de socializare cu atat ne simtim mai bine in raport cu propria persoana, mai increzatori in propriile forte. In plus, si sentimentele de singuratate sunt mai putine, a mai aratat cercetarea realizata pe 200 de subiecti."Cu cat petrec mai mult timp pe WhatsApp, cu atat se simt mai aproape de prieteni si familie, iar aceste relatii sunt percepute ca fiind de buna calitate", a explicat dr. Linda Kaye, din cadrul universitatii mentionate.Studiile anterioare aratau ca retele de socializare, mai cu seama Facebook, Instagram sau Snapchat, au efecte negative asupra sanatatii mintale.Aceste platforme au fost legate de sentimente sau stari de anxietate, depresie, singuratate, invidie. A.P.