Romania, tinta unui atac cibernetic numit "Dark Caracal". Cine foloseste WhatsApp e bine sa stie asta

Aceste aplicatii "clone", care seamana cu cele adevarate, contin malware care, dar si sa, a avertizat grupul de militanti pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation (EFF) intr-un raport intocmit impreuna cu societatea Lookout , specializata in securitatea cibernetica a mobilelor.Sistemul este unul foarte simplu. Este suficient ca utilizatorul sa descarce aceasta aplicatie pentru ca aceasta sa poata aveaIn acest studiu, autorii afirma ca au descoperit o vasta "infrastructura" dedicata piratarii informatice in lumea intreaga, botezata, si mai spun ca ei cred ca aceasta este condusa din imobilul din Beirut (Liban) apartinand Directiei generale a securitatii statului libanez.Potrivit autorilor studiului, "Dark Caracal" lanseaza diferite tipuri de atacuri cibernetice din 2012, aplicatiile false fiind una dintre ilustrarile sale cele mai recente."Este o campanie mondiala foarte vasta, axata pe telefoanele mobile", apreciaza Eva Galperin, responsabila de dosarul securitatii cibernetice la EFF, indicand casaufigureaza printre tarile afectate.Potrivit unei fotografii din studiu, care ilustreaza tarile ce sunt tinte ale acestui atac, Romania este si ea vizata de "Dark Caracal"."Mobilul este viitorul spionajului, pentru ca telefoanele dau pe dinafara de informatii privind viata cotidiana" a proprietarilor lor, a subliniat ea.Potrivit cercetarilor EFF si Lookout, sute de gigaocteti de date au fost sustrase de la mii de victime in 21 de tari.Magazinele de aplicatii online, precum App Store sau Google Play, inlatura cu regularitate aplicatiile false de pe platformele lor, noteaza AFP.