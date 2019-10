Tara unde Guvernul vrea sa puna taxa pe WhatsApp ca sa acopere deficitul

Ziare.

com

Taxa a fost propusa ca o solutie de rezolvare a faptului ca sectorul telecom a inregistrat o scadere de 33% a veniturilor in ultimul an si se atribuie acest lucru si utilizarii crescute a WhatsApp, arata Beirut.com Propunerea trebuie sa fie aprobata de Parlament inainte de a intra in vigoare.Presa locala acuza ministrul Telecomunicatiilor ca a mintit, avand in vedere ca acum ceva timp a sustinut ca nu va impune o astfel de taxa, noteaza BlogBaladi A.G.