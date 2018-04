Tepele pe Net par scapate de sub control: Cea mai noua farsa pe WhatsApp

Ziare.

com

Farsa a aparut inca din vara anului trecut si ii pacalea pe utilizatori ca serviciul de mesaje criptate este vulnerabil in fata unui presupus software suspect distribuit sub forma unui video, numit Martinelli.Programul malware ar fi capabil sa-ti infecteze telefonul mobil in mai putin de zece secunde si sa-l afecteze iremediabil.