WhatsApp a fost atacat de hackeri: Au instalat un software de supraveghere a utilizatorilor

La inceputul acestei luni, WhatsApp a descoperit un bug de securitate extrem de grav, care permite folosirea functiei de apelare audio pentru instalarea de la distanta a unui spyware.Cei targetati erau lipsiti de aparare in fata acestui atac, deoarece spyware-ul putea fi instalat pe telefonul lor indiferent daca raspundeau sau nu la apelul audio. Simpla activare a protocolului permitea atacatorului sa instaleze spyware pe telefonul celui apelat.In comunicat, WhatsApp spune ca spyware-ul are amprenta unei companii cunoscute pentru dezvoltarea acestui tip de software pentru agentii guvernamentale. Chiar daca nu se da un nume, toate indiciile duc catre firma israeliana NSO.NSO a raspuns chiar la interpelarile presei si, chiar daca nu si-a recunoscut direct implicarea, a spus ca dezvolta intr-adevar astfel de cod pentru clientii sai, insa modul in care acesta este folosit reprezinta responsabilitatea clientilor.Cei de la WhatsApp spun ca nu numai ca atacurile pe baza acestei vulnerabilitati erau posibile, ci ca au existat cu siguranta. Insa compania detinuta de Facebook crede ca au fost vizati special anumiti utilizatori (probabil oficiali sau oameni de afaceri), nefiind vorba de un atac de amploare.Problema a fost rezolvata in mai putin de 10 zile, iar la acest moment aplicatia nu mai poate fi folosita pentru a instala spyware. Cel putin nu pe aceasta cale.WhatsApp a informat de aceasta problema Departamentul de Justitie al SUA si mai multe organizatii pentru apararea drepturilor civile.