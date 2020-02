WhatsApp anunta ca are peste doua miliarde de utilizatori in toata lumea

Ziare.

"Suntem incantati sa impartasim asta in prezent, WhatsApp numara peste doua miliarde de utilizatori in lume", a indicat grupul, subliniind importanta protejarii datelor utilizatorilor sai."Stim ca, cu cat suntem mai conectati, cu atat mai mult trebuie sa protejam" datele, au comentat reprezentantii aplicatiei.WhatsApp asigura ca fiecare mesaj trimis este "securizat" de "o criptare sigura" pe care o asimileaza printr-o "blocarea digitala neintrerupta" care protejeaza informatiile de hackeri.In plus, grupul a anuntat in octombrie 2019 ca a depus plangere contra NSO Grup, o societate israeliana acuzata ca a ajutat guverne, din Orientul Mijlociu pana in Mexic, sa spioneze activisti si jurnalisti.Mesageria a admis cateva luni mai tarziu, in mai, ca a fost atacata de un soft cibernetic care a permis accesul la continutul telefoanelor inteligente."Dupa luni de ancheta, putem spune cine a condus acest atac", a declarat Will Cathcart, patronul WhatsApp, intr-un editorial publicat intr-un cotidian american.Hackerii au exploatat o bresa de securitate inserand un malware in telefoane, prin simplul apel al utilizatorilor aplicatiei, folosit pe 1,5 miliarde de persoane in toata lumea."Astazi, suntem hotarati, ca atunci cand am inceput, sa ajutam la conectarea lumii in privat si sa protejam comunicarea personala a doua miliarde de utilizatori peste tot in lume", subliniaza divizia in mesajul publicat miercuri pe blog.