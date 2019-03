WhatsApp: Cum ascunzi continutul mesajelor din notificari

Ziare.

De cele mai multe ori, cand cineva iti scrie un mesaj, ti-ai dori sa vezi cat mai repede continutul corespondentei. Tocmai din acest motiv, majoritatea aplicatiilor pe care le ai instalate au activata aceasta optiune in mod implicit. Daca te afli insa intr-un set de circumstante in care nu ti-ai dori ca persoanele din imprejurimi sa-ti vada mesajele primite, exista si aceasta posibilitate.Daca ai un pic de rabdare, poti opta pentru transformarea notificarilor legate de mesaje noi intr-o notificare discreta, fara continutul efectiv in format text din spate.Nici macar nu trebuie sa te chinui foarte tare. Dupa ce ai activat optiunea cu pricina, vei sti instant ca ai primit un mesaj nou, dar pentru a vedea ce ti-a scris un prieten, trebuie sa intri in WhatsApp si sa accesezi conversatia respectiva.In cazul posesorilor de iPhone, exista mai multe optiuni pentru a-ti atinge scopul. Prima varianta functioneaza si pe Android. Intra in WhatsApp si fa un tap in dreapta jos pentru a intra la Setari.Din Notificari sau Notification, in functie de limba pe care o ai setata, te intereseaza o bifa din partea de jos a ecranului intitulata Show Preview sau Afisare Previzualizare. Debifeaza optiunea cu pricina. Modificarile intra in vigoare in timp real.