WhatsApp nu va mai functiona pe unele telefoane

Masura va intra in vigoare de la 1 februarie 2020 si va afecta diverse versiuni ale Android, iPhone si Windows, arata The Independent Astfel, aplicatia nu va mai functiona pe iPhone-urile pe care ruleaza iOS 8 sau versiuni mai vechi. Asta inseamna ca orice persoana care are iPhone 6 sau mai nou nu trebuie sa isi faca griji."Pentru cea mai buna experienta, va recomandam sa utilizati cea mai recenta versiune de iOS disponibila pentru telefonul dvs", au transmis reprezentantii WhatsApp intr-o postare pe blog.Nici pe telefoanele care functioneaza cu o versiune Android mai veche de 2.3.3, cunoscuta drept Gingerbread, nu va mai functiona aplicatia. Gingerbread a aparut in 2010, asa ca pe smartphone-urile aparute in ultimul deceniu va functiona in continuare WhatsApp.Pe telefoanele Windows pe care ruleaza sistemul de operare Windows Phone 8.1 aplicatia va functiona.Utilizatori WhatsApp afectati isi pot actualiza sistemul de operare pentru a continua sa foloseasca WhatsApp, insa acest lucru nu este posibil pe toate dispozitivele.A.G.