Mai folosesti inca Windows XP? Ultima veste despre cel mai iubit Windows iti strica ziua

Ziare.

com

Windows Xp a fost un sistem de operare surprinzator de bun. Desi a introdus schimbari revolutionare de functionalitate si interfata comparativ cu Windows 98 sau Windows 95, respectivul SO s-a comportat exemplar pe o varietate foarte mare de configuratii hardware.Intamplarea face ca se implinesc 16 ani de la acel moment, iar avand in vedere cat de repede evolueaza tehnologia, este surprinzator faptul ca Steam a suportat batranul sistem de operare pana la aceasta ora.Microsoft a incetat suportul pentru Windows in aprilie 2014, in urma cu 4 ani. Vreo doi ani mai tarziu, a venit momentul ca Google sa inceteze lansarea de actualizari de Google Chrome pentru batranul SO.Informatia celor de la Valve este cea mai recenta veste proasta pentru utilizatorii de PC care se incapatanau sa nu renunte la XP.