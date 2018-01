Retelele WiFi pe care le folosesti in oras vor fi mult mai bune. Cum s-a ajuns la asa ceva

Ziare.

com

Raspandirea retelelor wireless a crescut semnificativ in ultimii ani si echipamente relativ ieftine au reusit sa creeze retele pe suprafete foarte mari.Cu toate acestea, nu s-au facut niciun fel de progrese pe marginea securitatii echipamentelor conectate la WiFi. Cel mai recent standard de criptare, unul care nici macar acum nu este folosit peste tot, e intitulat WPA2 si a fost lansat in 2004.Wi-Fi Alliance a anuntat in urma cu cateva zile un nou protocol de criptare si securizare a retelelor wireless. Acesta este intitulat in mod previzibil WPA3 si are mari sanse sa devina un standard dominant in industrie pana la finele acestui an. WPA3 este menit sa remedieze toate minusurile importante ale WPA2, iar respectiva lista nu este una foarte mica.