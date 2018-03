Justitia austriaca blocheaza proiectul guvernului de a reduce ajutoarele sociale pentru migranti

Ziare.

De la inceputul lui 2017, beneficiarii de azil care locuiesc in landul Austria Inferioara (nord) nu mai primesc in primii cinci ani de rezidenta in Austria decat. De asemenea, nivelul de ajutoare cumulate pe familie, legat in general de numarul de copii, este, informeaza AFP.Intr-o decizie asteptata, Curtea Constitutionala a Austriei a estimat ca aceasta dispozitie nu corespunde criteriilor "de obiectivitate" si a declarat-o neconstitutionala.Or, aceasta este o masura similara celei pe care coalitia dreapta/extrema-dreapta la putere la Viena intentioneaza sa o aplice la nivel national. Acesta este unul dintre proiectele-cheie ale guvernului austriac, care intentioneaza sa "stopeze imigratia motivata de sistemul generos al statului", plafonand venitul minim garantat (Mindestsicherung) alocat persoanelor fara venituri.Problema migratiei s-a aflat in centrul campaniei legislative din Austria in toamna anului trecut, dupa ce aceasta tara de, reprezentand aproape 2% din populatia ei, in urma crizei provocate de valul de refugiati din 2015-2016.Guvernul a reactionat, dand asigurari ca "isi va respecta obiectivul de a elabora o solutie la scara nationala pentru a-i diferentia pe cei care au cotizat de multa vreme la sistemul social si pe non-austrieci, noii contributori", potrivit unui comunicat. Coalitia spera la un proiect de lege pana la sfarsitul anului.Mai multe asociatii de ajutorare a celor mai defavorizati au salutat decizia Curtii Constitutionale contra unei dispozitii care, in opinia lor, este contraproductiva si ii impinge pe migranti catre un statut precar, intarziind integrarea lor.