Un ministru austriac propune crearea unor lagare pentru refugiatii africani in afara Europei

Intr-un interviu acordat postului public de radio german, Blumel - care face parte din Partidul Poporului din Austria (OVP) - a spus ca astfel de centre vor fi folosite in timpul procesarii cererilor de azil formulate de potentialii refugiati in Uniunea Europeana.Oficialul austriac a afirmat ca nu orice persoana care se imbarca din Africa de Nord trebuie sa obtina in mod obligatoriu "un bilet catre Europa", estimand ca daca aceasta ar reduce stimulentele, atunci ar veni mai putini imigranti pe continentul european.Reprezentantii a 16 state din Uniunea Europeana se reunesc duminica, la Bruxelles, pentru un summit de urgenta pe tema imigratiei organizat de Comisia Europeana.Situatia migrantilor care incearca sa ajunga in Europa va fi si una dintre principalele teme ale Consiliului European din 28-29 iunie de la Bruxelles.