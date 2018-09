Dalai Lama, despre refugiati: Primiti-i, ajutati-i, educati-i, dar ei trebuie sa-si dezvolte propria tara in final

Ziare.

com

In cadrul unei conferinte organizate in al treilea mare oras suedez, care adaposteste un numar semnificativ de imigranti, laureatul Premiului Nobel pentru Pace in 1989 a subliniat ca Europa este "responsabila moral" atunci cand ajuta un refugiat a carui viata este cu adevarat in pericol."Primiti-i, ajutati-i, educati-i ... Dar la final, ei trebuie sa-si dezvolte propria tara", a declarat liderul spiritual al tibetanilor, care a parasit Tibetul in 1959 pentru a se exila in India, in urma reprimarii miscarii tibetane de catre regimul comunist chinez."Cred ca Europa apartine europenilor", a adaugat Dalai Lama, in varsta de 83 de ani.Alegerile parlamentare desfasurate duminica in Suedia au fost marcate de ascensiunea partidului de extrema-dreapta Democratii Suedezi (anti-imigranti), care s-a plasat pe pozitia a treia, dupa Partidul Social-Democrat, al premierului Stefan Lofven, si opozitia conservatoare.