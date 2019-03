Hrana pentru populisti

Dreapta devine punctul vulnerabil din batalia comunitara

Cu mainile goale

De trei ani, sapte proiecte pentru reformarea politicii de migratie a UE se afla pe masa celor care ar trebui sa decida la Bruxelles. De trei ani, ministrii de Interne se cearta si nu cad de acord, declarand invariabil, la finalul fiecarei intruniri, ca trebuie sa se intample ceva. Dar nu se intampla nimic.Vechiul "regulament Dublin", care stabileste ca tara de acces pe teritoriul UE este responsabila pentru situatia solicitantilor de azi, este inca valabil. Desi aproape toti cei 28 de responsabili europeni recunosc, din motive diferite, ca aceasta regula nu mai functioneaza, dar nu reusesc sa obtina o reglementare mai buna.O politica de migratie si azil oarecum solidara si armonizata a esuat lamentabil. Italia si Grecia insista asupra distribuirii migrantilor pe teritoriul altor state. Ungaria si Polonia nu vor sa accepte pe nimeni. Franta si Germania cred ca responsabilitatea revine mai degraba statelor de acces pe teritoriul UE.La ultima intrunire inainte de alegerile europene, reprezentantii statelor au recunoscut oficial ca nu pot ajunge la nicio intelegere. Astfel, ei ii alimenteaza pe populistii de dreapta cu hrana binevenita in campania electorala.O tema cu o asemenea incarcatura emotionala precum migratia le va aduce cu usurinta voturi populistilor de dreapta in paralel cu ilustrarea incapacitatii UE de a gasi solutii pentru presupuse crize.Ministrul de Interne italian, de extrema dreapta, Matteo Salvini, va justifica inchiderea porturilor pentru imigranti prin aceasta incapacitate.Premierul Ungariei Viktor Orban isi poate alimenta cu acest esec si mai mult teoria potrivit careia UE intentiona sa inunde tara cu imigranti musulmani pentru a "schimba populatia".Teorii similare vor invoca populistii de dreapta de la AfD in Germania, la FPO in Austria si pana la EKRE in Estonia.Ministrul de Interne german, Horst Seehofer (CSU), care a provocat o criza guvernamentala vara trecuta tocmai din cauza politicii de migratie si care promitea, cu surle si trambite, sa gaseasca solutii europene, a esuat si el. Nu a obtinut nimic. Nici pana astazi nu exista un acord de preluare a migrantilor, care sa fie acceptat de guvernul populist de la Roma.Din contra, Italia ameninta acum ca va pune capat misiunii europene de pregatire si salvare din Marea Mediterana "Sophia", in ciuda planurilor Germaniei.Iar Horst Seehofer nu poate face nimic, desi in luna iulie ii intindea bucuros mana populistului de dreapta Salvini, in semn ca au cazut de acord.Acum va fi si mai usor sa se argumenteze in favoarea unei izolari totale, reintroducerii controalelor la granita sau ridicarii de ziduri. Complet divizata, Uniunea Europeana nu ofera nicio perspectiva politicii de migratie.Criza migratiei, pe care o tot invoca populistii de dreapta, nu exista momentan, daca analizam cifrele extrem de scazute ale celor care mai sosesc in UE. Si comunitatea nu este sub nicio forma pregatita pentru un eventual nou val de migratie precum cel din 2015.Europenii nu sunt pregatiti nici pentru urmatorul razboi civil, urmatoarea foamete sau pentru noi imigranti, care s-ar refugia din calea incalzirii climatice. Nu trebuie sa se mai mire nimeni, daca populistii si antieuropenii vor castiga si mai mult teren dupa alegeri.Scandalul va izbucni spre sfarsitul anului, cand se vor discuta finantarile din fonduri europene pe urmatorii 10 ani. Vor primi statele care accepta mai multi imigranti sume mai mari iar cei care refuza vor fi pedepsiti? Acest conflict are potentialul de a paraliza UE sau, in cel mai rau caz, de a farama complet comunitatea europeana.