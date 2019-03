Presedintele Crucii Rosii Internationale: Europa isi pierde umanitatea. E inacceptabil ca migrantii sa fie etichetati

Ziare.

Intr-un interviu acordat agentiei de presa spaniole in Barcelona (nord-est), Rocca a criticat faptul ca"Problema nu este protejarea granitelor, pentru ca fiecare tara are dreptul s-o faca. Problema este garantarea demnitatii oamenilor. Este vorba de a incerca sa le dam (migrantilor) dreptul de a accede la serviciile de baza in pofida statutului legal pe care il pot avea intr-o anumita tara", un lucru care in practica "nu se intampla", a insistat el.In opinia sa, "comunitatea internationala nu face suficient" pentru a gasi solutii si a trata cauzele care ii determina pe mii de oameni sa-si abandoneze tarile de origine si sa incerce sa traverseze frontierele europene. "", a insistat el.De profesie avocat, Rocca s-a referit si la "politica esuata" a Comisiei Europene de a distribui refugiati intre statele membre si de a impune cote. "Mecanismul de dialog a esuat cu totul si trebuie sa-i sanctionam pe cei care refuza sa primeasca migrantii pe care s-au angajat ca-i vor primi", a apreciat Rocca.El s-a referit si la dificultatile cu care se confrunta unele organizatii umanitare care se dedica salvarii migrantilor din Marea Mediterana, precum asociatia Proactiva Open Arms, care a fost acuzata de trafic de persoane. "De ce nimeni nu-i critica pe pompieri cand salveaza o viata? Nimeni nu se intreaba cine traieste in casa in flacari, daca este un criminal, un imigrant sau un alb. Si sunt tratati ca niste eroi. In schimb, de ce sunt considerati traficanti cei care au decis sa patruleze in Mediterana si sa salveze vietile celor obligati sa o traverseze la bordul unor barci improvizate?", s-a intrebat Rocca.