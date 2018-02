Presedintele PE si premierul Italiei sunt de acord sa conditioneze fondurile UE de primirea imigrantilor

Ce a stabilit Consiliul UE

Ce tari vor conditionarea fondurilor UE

Suplimentarea criteriilor de accesare a fondurilor, o alta posibilitate

Liderii tarilor din Grupul Visegrad - Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia - s-au exprimat, la reuniunea UE desfasurata saptamana trecuta la Bruxelles, impotriva impunerii vreunei conditionalitati intre primirea imigrantilor extracomunitari si accesarea fondurilor pentru coeziune acordate de Uniunea Europeana.Ideea, propusa de Germania, a fost sustinuta de presedintele Parlamentului European, politicianul italian Antonio Tajani. "Regulile trebuie respectate de fiecare data", nu doar cand sunt avantajoase. "Asteptam ca tarile estice sa respecte principiul solidaritatii", a afirmat Antonio Tajani, citat de agentia ANSA."Nu exista dubiu ca, spre deosebire de bugetul elaborat acum cativa ani, in prezent prioritatea problemelor imigratiei trebuie sa devina o parte fundamentala a angajamentului financiar al Uniunii Europene", a declarat, la randul sau, Paolo Gentiloni, premierul Italiei.Consiliul Uniunii Europene a stabilit, in septembrie 2015, sa distribuie pe baza de cote 160.000 de refugiati extracomunitari ajunsi in spatiul UE. Romania, Cehia, Slovacia si Ungaria au votat, in Consiliul UE pentru Justitie si Afaceri Interne, impotriva sistemului de relocare a imigrantilor conform unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobata.Dupa atentatele comise la Paris in noiembrie 2015, Polonia a semnalat ca nu va mai primi refugiati. Italia si Grecia sunt primele destinatii ale imigrantilor extracomunitari care ajung in Uniunea Europeana.Liderii Germaniei si Frantei au pledat, la Bruxelles, pentru conditionarea accesarii fondurilor UE de respectarea normelor statului de drept, a standardelor fiscale si in domeniul muncii, fiind propus si un buget destinat integrarii imigrantilor, spre nemultumirea tarilor est-europene. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor central si est-europene, care manifesta reticenta fata de imigranti, cat si de aliati traditionali ai Germaniei, precum Austria si Luxemburg.Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a argumentat ca bugetul Uniunii Europene trebuie sa fie folosit mai degraba pentru. "Solidaritatea inseamna mult mai mult decat primirea imigrantilor", a subliniat liderul de la Viena.La randul sau, presedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, a argumentat ca fondurile de coeziune de care beneficiaza noile state membre UE sunt pentru "imbunatatirea convergentei, nu pentru altceva".Ideea crearii unui fond special pentru integrarea imigrantilor a fost criticata si de premierul statului Luxemburg, Xavier Bettel, care considera ca planul Berlinului risca sa alimenteze populismul. "Daca impunem conditionari in domeniul imigratiei, vom fi sanctionati ulterior, nu de guverne, ci de cetateni", a avertizat el.Pe de alta parte,, preferand conditii de genul respectarii normelor statului de drept, o idee vehiculata deja de Comisia Europeana.In plus, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, ar vrea un sistem de conditionare a finantarii UE de respectarea standardelor fiscale si in domeniul muncii. Liderul de la Paris a cerut "vizibilitate si claritate" privind politicile asociate bugetului european."Cred ca ar fi un lucru normal sa fie sistate fondurile daca sunt incalcate valorile comune. Daca fondurile europene sunt utilizate pentru indepartarea de principiile statului de drept, atunci este vorba de incalcarea conditiilor initiale pentru admiterea in Uniunea Europeana", a explicat Macron.Amintind ca fondurile europene sunt destinate si convergentei economice, Macron a subliniat: "Voi respinge un buget european folosit pentru finantarea divergentelor, in materie fiscala, in domeniul valorilor comune si pe piata muncii".Liderii tarilor central si est-europene se opun conditionarii accesarii fondurilor de coeziune de primirea extracomunitarilor si de respectarea principiilor statului de drept. Ungaria si Polonia au fost criticate frecvent de Uniunea Europeana din cauza situatiei statului de drept.