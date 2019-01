Statele UE, somate de Comisia Europeana sa incheie urgent acorduri pentru debarcarea migrantilor

Ziare.

Reactia survine dupa ce o nava cu circa o suta de migranti la bord a fost intoarsa din drum de catre autoritatile libiene in urmade a o primi, fapt care a starnit proteste din partea unor ONG-uri, transmite agentia EFE."Pozitia Comisiei Europene este cunoscuta. Ceea ce ne trebuie urgent sunt acorduri predictibile pentru a asigura ca debarcarile persoanelor salvate se pot desfasura in siguranta", a indicat la conferinta de presa zilnica purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.El a adaugat ca "toti actorii, inclusiv ONG-urile, trebuie sa respecte regulile si sa aplice instructiunile autoritatilor de coordonare in operatiunile de cautare si salvare" pe mare.Reactia Comisiei Europene survine dupa ce o nava comerciala sub pavilion Sierra Leone a fost trimisa luni de Libia in ajutorul uneicentrelor de coordonare pentru operatiunile de salvare ale Italiei si Maltei, dar acestea au cerut echipajului navei cu migranti sa se adreseze Libiei, intrucat ambarcatiunea se afla in apele teritoriale libiene.In final, cei circa o suta de migranti au fost transportati in portul libian Misrata, actiune calificata de mai multe ONG-uri ca fiind oIn acelasi timp,, dupa ce a fost refuzata de Italia si Malta.Cu doua saptamani in urma, o nava a aceluiasi ONG a primit in final acordul autoritatilor din Malta sa debarce pe aceasta insula grupul de 32 de migranti pe care ii avea la bord numai dupa ce Germania Portugalia , Irlanda,, Luxemburg, Olanda si Italia au acceptat sa preia acesti migranti impreuna cu altii salvati de nava unui alt ONG german sau aflati deja in Malta.Aproape 500 de migranti care au incercat in ultimele zile sa ajunga in Europa au fost debarcati inapoi in Libia dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-i primeasca, decizie ce a starnit de asemenea proteste din partea ONU , care a cerut statelor europene sa permita debarcarea migrantilor in porturile lor sigure, nicidecum in Libia, unde ei risca sa ajunga in centre de detentie."Niciun migrant sau refugiat salvat nu trebuie returnat in Libia, in actualul context in care acolo prevaleaza violenta si incalcarea extinsa a drepturilor omului", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei ONU pentru refugiati UNHCR, Charlie Yaxley, citat de Reuters.