Tara UE care trimite imigrantii nedoriti pe o insula unde se studiaza bolile animale

Guvernul de centru-dreapta si Partidul Poporului Danez au anuntat un acord privind gazduirea a 100 de oameni pe insula Lindholm, fiind vorba despre persoane care au fost condamnate pentru infractiuni sau azilanti carora le-au fost respinse cererile si care nu pot fi trimisi in tarile de origine, scrie New York Times.Mai mult, unul dintre feriboturile care ii vor transporta pe migranti este numit "Virusul"."Nu sunt doriti in Danemarca si vor simti acest lucru", a scris ministrul Imigratiei, Inger Stojberg, pe Facebook.Insula din Marea Baltica se afla la trei kilometri de cel mai apropiat tarm, iar serviciile de feribot sunt destul de rare. Migrantii vor trebui sa se prezinte la centrul din insula in fiecare zi. In cazul in care nu vor face acest lucru, ar putea fi trimisi la inchisoare."Vom micsora pe cat posibil numarul plecarilor de feriboturi. Vom face situatia cat mai putin dificila si costisitoare", a declarat Martin Henriksen, un purtator de cuvant al Partidului Poporului Danez.Conform acordului, vor fi alocati 115 milioane de dolari pe parcursul a patru ani pentru facilitatile de pe insula, care se va deschide in 2021.Kristian Jensen, ministrul Finantelor, care a coordonat negocierile, a declarat ca insula nu este o inchisoare, dar a adaugat ca oricine a fost trimis acolo va trebui sa si doarma acolo.Louise Holck, directorul adjunct al Institutului Danez pentru Drepturile Omului, spune ca organizatia ei va supraveghea situatia "indeaproape" pentru a se asigura ca nu au loc incalcari are obligatiilor internationale ale Danemarcei.Acordul face parte din negocierile privind bugetul anual. In fiecare an, Partidul Poporului Danez cere restrictii privind imigrantii sau refugiatii la schimb cu voturi privind bugetul. In Danemarca, la fel ca in majoritatea Europei, cresterea nivelului migratiei a dus la un val nationalist.Planul privind insula Lindholm duce mai departe politicile guvernului danez de a motiva persoanele carora le-a fost respinsa cererea de azil sa paraseasca tara.Cei care cauta azil si au dosar penal nu au voie sa munceasca in Danemarca. Cei care nu au primit azil si nu pot fi deportati primesc cazare si o alocatie de 1,20 dolari pe zi, pe care o pot pierde daca nu coopereaza cu autoritatile.Multi straini care nu au primit azil nu pot fi deportati din cauza faptului ca ar putea fi persecutati in tarile de origine sau pur si simplu acele tari refuza sa ii mai primeasca.Prim-ministrul danez Lars Lokke Rasmussen a recunoscut luna trecuta ca scopul guvernului atunci cand primeste refugiati nu mai este sa ii integreze, ci sa ii gazduiasca pana cand ei se pot intoarce in tarile de origine."Nu este usor sa rugam familiile sa se intoarca acasa, mai ales daca s-au stabilit. Dar este corect din punct de vedere moral. Nu putem face imigranti din refugiati", a declarat el.