UE imprumuta si tarile care nu sunt membre, doar sa opreasca imigrantii

"In total, limita de finantare in cadrul garantiilor Uniunii Europene a fost suplimentata cu 5,3 miliarde de euro. Din acestea, 3,7 miliarde de euro sunt destinate proiectelor in domeniile public si privat care furnizeaza un raspuns strategic la cauzele imigratiei", precizeaza Consiliul Uniunii Europene.Proiectele in afara Uniunii Europene reprezinta circa 10% din totalul activitatilor de finantare efectuate de Banca Europeana pentru Investitii (BEI).Decizia Consiliului UE este rezultatul unui acord cu Parlamentul European stabilit anul trecut.